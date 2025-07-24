50嵐、迷客夏「超頂1飲品」　她愣見都停賣！內行嘆：真的很嚇人

▲原PO不解，為何愛喝的巧克力飲品都下架了。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

50嵐早在去年就停賣「可可芭蕾、可可芭蕾拿鐵」，而一名妹子哀號求問，「可可到底犯了什麼錯？」因為她必喝的迷客夏法芙娜可可也停售了，讓原PO崩潰不已。文章引發同行無奈解釋，因為巧克力價格飆漲，同價格以前能買兩包半，現在卻只能買一包。

一名女網友在Threads哀號直呼，她愛喝的50嵐可可芭蕾、迷客夏法芙娜可可都陸續下架，讓她不解求問「可可到底犯了什麼錯？」

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底下網友也驚呼，「一直在想迷客夏的法芙娜怎麼不見了...要崩潰了」、「麥當勞熱可可也不見了」、「巧克力太貴了，以後巧克力是有錢人在吃的」、「家裡的可可粉...我要好好珍惜」。

不少內行人紛紛透露，「巧克力漲幅已經超過100%，但又不能調整售價，消費者很敏感，所以就只能選擇先下市」、「法芙娜現在貴到連做甜點的都快買不起了」、「我們也是用法芙娜，漲爆吃不消」、「巧克力變得超級無敵可怕的貴」、「以目前一包的價格，以往應該可以買到兩包到兩包半」。

留言串中，一名甜點店老闆解釋原因，「因為巧克力的漲幅比通貨膨脹還可怕，就大概是雲霄飛車的飆漲概念，半年內漲這麼多真的很嚇人，原本甜在心的巧克力，現在是貴得讓人心痛」，並透露自家的85%黑巧克力賣完的話，也會暫時停售。