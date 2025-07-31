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7-ELEVEN怎麼吃最省？「uniopen PRIMA」會員訂閱制專屬鮮食回饋、消費贈點一次掌握

▲▼7-ELEVEN,uniopen PRIMA,會員,訂閱,鮮食,回饋。（圖／業者提供）

▲只要年費711元，uniopen PRIMA會員就能享超過2,000元的鮮食、飲品、寄件回饋，CP值超標破表。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

你是不是每天都在問自己：「今天中午吃什麼？」又或者早就默默變成每天踩點巷口小七的超商鐵粉？現在，小七鐵粉們的專屬福利來了！7-ELEVEN全新升級的「uniopen PRIMA會員訂閱制」正式登場，只要年繳711元，就能開啟一場「吃得好、賺得巧」的超值生活計畫。平均每個月不到一杯精品咖啡的價格，卻能享有超過2,000元的回饋方案，從鮮食點數回饋、指定商品優惠、生日好禮，到跨通路合作品牌的月月豪禮，通通一次打包，讓你每次結帳都默默笑出來，因為賺很大！

吃貨專屬大喜訊：鮮食全品項通通回饋5%！

說到這次最讓人眼睛一亮的「uniopen PRIMA」會員訂閱制加碼福利，非「鮮食全品項5%點數回饋」莫屬。從現在起到年底12月31日，凡是uniopen PRIMA會員，只要在7-ELEVEN購買鮮食商品，不論是健康飲食必吃的地瓜、熱騰騰的便當、冰涼開胃的冷麵、午茶時間想吃的甜點，或是宵夜必備的炸雞，通通都能再多5%點數回饋。這項福利對於天天在小七解決三餐的人來說超有感，像是每天中午花個百元，一個月大約2000元的鮮食消費，單月就能回饋100點，一年下來輕鬆超過1200點，等於幾乎整個年費都快賺回來了，根本神級訂閱！

▲▼7-ELEVEN,uniopen PRIMA,會員,訂閱,鮮食,回饋。（圖／業者提供）

▲從早餐到宵夜，uniopen PRIMA會員在7-ELEVEN吃什麼都能賺點數。

日常消費 : 指定品項5%點數回饋！

更狂的是，uniopen PRIMA不只讓你吃得有回饋，連平常手滑買的零食、咖啡、牛奶、甚至啤酒也都包進來。凡購買門市指定商品，同樣享有5%點數回饋。從早上那杯喚醒靈魂的CITY CAFE，到下午辦公室解悶的洋芋片、晚上下班放鬆的啤酒乾杯時光，全部都能幫你默默累積點數，每月最高300點，讓日常消費也成為你的荷包加分術。而且點數有效期限長達6個月，不怕忘記用，給你最彈性的消費回饋節奏。

▲▼7-ELEVEN,uniopen PRIMA,會員,訂閱,鮮食,回饋。（圖／業者提供）

▲uniopen PRIMA會員凡購買門市指定商品，同樣享有5%點數回饋。

生日專屬禮遇：雙杯免費飲品為你慶生！

不只平日好康滿滿，就連你的生日也要被小七好好寵愛！只要是uniopen PRIMA會員，當月的5號前就會收到兩張免費飲品券，一杯CITY PRIMA精品咖啡加上一杯現萃茶，不管是獨享還是和朋友乾杯慶生，都為你增添一份暖心祝福，在最特別的月份裡，用小七的誠意拉開快樂序曲，幫日常生活多加一點儀式感，幸福一整天、療癒滿足一整年！

月月豪禮任你領：跨通路優惠送到爆！

不過，驚喜絕對不只是生日而已，uniopen PRIMA的會員福利還包含了每月高達2000元的跨通路品牌優惠，像是星巴克大杯飲料好友分享券、康是美$50元折價券、酷聖石大杯冰淇淋買一送一、Mister Donut甜甜圈買一送一券等，從早午晚餐到外送寄件、飲料甜點全方位照顧，堪稱是最懂民眾小確幸生活節奏的回饋神器。這些優惠會依月份進行更新，詳細內容都會公布在官方網站，每月解鎖一波，讓你感覺就像在開驚喜包，每次登入APP都想先去看看又有什麼好康可以領。

▲▼7-ELEVEN,uniopen PRIMA,會員,訂閱,鮮食,回饋。（圖／業者提供）

▲成為會員不只回饋吃得多，還有月月品牌好禮加持，每個月都像在開驚喜包。

CP值全面爆表：年費711元實拿回饋超升級！

更重要的是，這整套超值福利方案的門檻超級低！年費只要711元，換算下來每月不到一杯精品咖啡的價格，卻能享有吃得飽、喝得好、回饋多、生日祝福、每月又有大禮可領的生活提案。不管你是學生、上班族、小家庭還是小資族，只要平常會進出小七，這個訂閱制根本就像是為你量身打造，讓你從早餐買起、午餐續戰、下午補充能量、晚上放鬆，生活每一步都更有感。

如果你也想讓日常消費變得更聰明、更高效，不妨考慮現在就加入「uniopen PRIMA會員訂閱制」。從此之後，走進小七不只是買東西，而是開啟你高效回饋生活的新日常。加入方法超簡單，只要到活動網站完成註冊，就能立即開啟專屬你的回饋計畫！

立刻加入回饋人生：https://event.openpoint.com.tw/uniopenprima/index.aspx

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