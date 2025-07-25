美經濟學家：關稅政策若不變　「2026年」將達通膨高峰

▲經濟學家預測，通膨高峰將出現在2026年。（示意圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國經濟學家們紛紛警告，若川普關稅政策不變，年底前企業終將承受不住壓力，被迫調整售價。投資研究機構晨星公司（Morningstar）首席經濟分析師卡德威（Preston Caldwell）則預測，通膨高峰將出現在2026年，屆時關稅衝擊將全面擴散至整個經濟體系。

Vox Media指出，目前企業尚未大幅調漲價格，是因為大多數國家的關稅都尚未開始徵收，加上零售商提前囤貨因應。不過，美國6月消費者物價指數（CPI）較去年同期成長2.7%，比5月的年增幅2.4%更高，食品、住房及中古車漲幅甚至更明顯，這是通膨可能正在攀升的第一個跡象。

川普政府多次宣稱，關稅推高通膨的說法有誤。但分析公司穆迪（Moody's）經濟學家柯雅（Matt Colyar）表示，「我不認為通膨預測有誤，只是時間早晚的問題。」

▲川普關稅恐怕推高物價。圖為美國明尼蘇達州一間超市。（圖／達志影像／美聯社）

麻省理工學院（MIT）研究員霍農（Daniel Hornung）也指出，家電、服飾、家具、電子產品等高度進口依賴商品漲幅將最明顯。統計顯示，2月至6月間主要家電價格已飆升5.7%，家具價格上漲1.7%。

耶魯大學預算實驗室（Budget Lab）估計，關稅政策將使每戶美國家庭年均損失2300美元（約新台幣6.8萬元），隨著購物季來臨，民眾將直接感受荷包縮水的壓力。

儘管許多企業都仍在觀望，希望關稅暫緩或取消。但卡德威指出，「在可預見的未來，關稅將持續存在，企業最終必須調整，以適應這個新的現實，其中當然包括提高商品售價。」

▼美國對等稅率調整一覽表。（圖／記者張方瑀製）