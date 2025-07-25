教授YTR呼籲投票「保護美麗國家」遭出征　一票喊退訂！結局反轉

▲蔡桑呼籲大家出門投票。（圖／翻攝自蔡桑YT）



記者施怡妏／綜合報導

日本民俗學專家、YouTuber「蔡桑」蔡亦竹，日前發布影片，影片尾聲呼籲大家去投票，「保護我們這個小小多山的美麗國家」，慘遭網友出征紛紛喊「退訂」，沒想到訂閱數不減反增，累計至今已增加5000人訂閱，他表示，「我不算專家，但是出這種片剛好而已。公民們沒有放棄，所以我也不會放棄！」

日文系任教經驗超過13年的「蔡桑」蔡亦竹23日在YT發布影片，談論日本選舉結果對台灣的影響。影片尾聲提到，日本人很羨慕台灣人，可以用手中的一票決定自己國家的命運，呼籲大家這個周末要出來投票，「不管你的政治理念是什麼，希望有投票權的人，能用手中的一票做出正確的決定，保護我們這個小小多山的美麗國家。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片曝光，遭到許多網友砲轟他是賴皮、綠共、側翼，還嗆要退訂「你的頻道完了」，沒想到訂閱數不減反增，從影片上架至今，已經增加5000名網友訂閱。

蔡桑強調，「我的原則很簡單。做頻道以來我就是說自己想說的，絕不會去做什麼『觀眾想看的』。」蔡桑認為，大罷免並不簡單，「大家去看看門檻得催出多少大選得票比例就知道了，但是公民們沒有放棄，所以我也不會放棄！」

根據「playboard」統計，「蔡桑」發布影片的當天（23日）訂閱數增加2000人，24日也同樣增加2000人，今（25）日截至下午4時，增加1000人，目前訂閱數突破20萬。蔡桑表示，「在小草退訂潮下不知不覺20萬。」

貼文曝光，底下網友紛紛表示，「這是不減反增的意思呀，剛剛看前陣子原本16w，恭喜啦」、「所以這些退訂還要特別說出來的，是股東要撤資就對了」。YT影片下方還有網友留言展現風度，「小弟自覺應該與蔡桑的政治傾向不同，但個人還是很欣賞蔡桑的衣服與影片風格，尊重最後多數的決定，一切都是最好的安排」。蔡桑回應讚賞「這就是民主的可貴！」