上海迪士尼「跳跳虎」中暑暈倒！遊客心疼：規定頭套不能脫

▲扮演跳跳虎的工作人員，頂著高溫演出時中暑昏倒。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

2025年8月3日中午時分，大陸上海氣溫節節攀升，當地氣象台於上午11時23分發布高溫黃色預警，預測多數地區氣溫將突破35度。就在這樣的酷熱天氣下，上海迪士尼樂園傳出有演職人員疑似中暑的事件，但因為迪士尼一條規定，最後竟演變成網路抨擊。

根據《新京報》報導，事件發生於3日中午12點，當時園區正進行花車遊行，一名扮演跳跳虎的演員在過程中突然倒地，現場遊客懷疑其中暑昏倒，紛紛上前協助，園方工作人員也迅速介入處理。

園方表示，該名演員在出現不適後，2分鐘內即被以輪椅送往園區內的醫務室，並由在場護士進行初步處理。經休息觀察，目前其身體狀況穩定。

但爭議不只止於中暑事件本身，由於昏倒的演員從倒地至送醫這段過程，全程皆未脫下頭套。有民眾拍下現場畫面，遊客們為幫助他降溫，只能從頭套的嘴部縫隙送風，引發不少圍觀者焦急情緒。不少網友在社群平台質疑園方規定太過僵化，甚至有人憤怒表示「如果出了人命，這樣的規定還合理嗎？」

事件曝光後，就有媒體致電上海迪士尼詢問是否有強制要求演員不得脫頭套，園方人員僅回應仍待主管單位進一步說明，不便對外發言。不過稍後園方發布聲明指出，將根據氣象預警與實際氣候情況，滾動式調整演出安排，包括縮減花車遊行規模、減少戶外排班時間等，以兼顧演職人員安全與遊客體驗。

由於事發時正值高溫預警生效期間，也讓外界質疑樂園是否有妥善落實員工的健康保障。有遊客回憶，跳跳虎倒地當下，主持人雖試圖以幽默語調緩解氣氛，卻無法掩飾應對速度偏慢、現場規定過於僵化所帶來的觀感差距。

根據當日氣象資料顯示，上海高溫持續至傍晚，對身穿密閉布偶服的表演者而言，身體負荷遠高於常人。園方也透露，該名「跳跳虎」演員將短期暫停登場，至於是否會因此調整相關內部規定或公開說明，仍有待後續發展。

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