低成本高防空效率！　烏克蘭積極打造「無人機防空網」

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

面對俄羅斯密集空襲，烏克蘭政府正積極投入資源打造「攔截型無人機」防空網，希望以低成本、高效率的無人機，建立遍及全國的空中防禦系統，補足傳統飛彈防禦的缺口。

路透報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）已明確表示，這類無人機將是烏克蘭防空戰略的關鍵。該類機型以第一人稱視角（FPV）操控，能主動撞擊摧毀來襲的俄軍無人機與飛彈，每架造價僅約3萬美元（約新台幣87萬元），相比傳統飛彈防禦系統更具成本效益。

這些無人機特別針對伊朗製「沙赫德」（Shahed）自殺式無人機進行攔截，戰果顯著。烏軍統計顯示，迄今已成功擊落逾3000架俄方無人機。首都基輔市政府也投入620萬美元（約新台幣1.85億元）支援部署，民間團體如「Come Back Alive」也參與相關技術測試與推廣。

不過烏軍官員坦承，這類無人機仍無法全面應對低空或高速飛行的巡弋飛彈。美方軍事分析也指出，隨著無人機數量擴大，未來如何整合指揮系統與識別能力將是一大挑戰。

德國則於近期再度承諾提供2套愛國者飛彈系統，協助烏國建立多層次空防架構。烏克蘭的戰略正轉向結合傳統防空與機動無人機攔截，進一步強化國土安全。