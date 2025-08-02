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惡母逼少女交往58歲家教！下藥迷暈還塗精液助懷孕　念經求輕判

▲桃園市19歲林姓男子去年4月認識未滿16歲少女成為男女朋友，交往期間初嘗禁果後3次無套嘿咻害少女懷孕，事後坦承犯行認錯賠償獲原諒。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲台中一名母親為了讓女兒和男家教交往，竟下藥塗精液要她懷孕。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名母親阿珍(化名)上家教網，替女兒聘請58歲男家教阿宏(化名)，竟聽阿宏鬼話，深信女兒和阿宏前輩子是夫妻，這輩子要交往懷孕才能化劫，強逼17、18歲的女兒和阿宏交往，還帶女兒和阿宏出國同宿，多次下藥迷暈女兒，拍攝性影像供阿宏觀賞，並將阿宏的精液塗在女兒下體，要她懷孕。犯行曝光後，阿珍和阿宏遭法院裁定羈押，阿珍還寫信要女兒必須原諒阿宏，全案上訴到台中高分院後，合議庭依妨害性自主等罪，將兩人依加重強制罪各處8月、7月徒刑。全案還可上訴。

判決指出，阿宏在家教網上刊登家教廣告，阿珍看到後，在2023年5月間委託阿宏來住處，擔任女兒小萱(化名)的家教老師。阿宏到任後，陸續誆騙阿珍，說阿珍前世和小萱也是母女，而他和小萱前世則是夫妻，要求阿珍對小萱下藥，再由他讓小萱懷孕，兩人這輩子就可以名正言順的交往，並化解小萱命中劫數。

阿珍聽了竟信以為真，明知道女兒未滿18歲，也根本不想和阿宏在一起，她仍持續強迫小萱和阿宏交往，阿宏也以小萱男友自居。阿宏更提供阿珍安眠藥，讓阿珍在2024年4月5日1時許，以睡前服用酵素、健康食品等名義，在住處誘騙小萱吃下安眠藥，讓小萱吃藥後昏睡，妨害她自由行動的權利。

阿珍又在2024年7月27日帶著小萱，和阿宏一起到韓國旅遊，當時小萱已年滿18歲，當晚3人同住飯店房間，阿珍又拿出阿宏給她的安眠藥，以同樣藉口誘騙小萱吞下，等小萱昏睡後，由阿珍脫下小萱的褲子，阿宏再打手槍並射精在小萱外陰部，由阿珍親手將精液塗抹在小萱下體，希望小萱能懷孕，猥褻得逞。

▲桃園市邱姓男子於2022年9月欲與前女友復合，卻罔顧法院核發保護令仍擅闖其租屋處，不顧其反抗仍應上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲母親聽男家教指示，多次下藥迷暈女兒。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

直到有天小萱在阿珍手機已刪除的檔案裡，發現裡面竟然有自己的性影像，向父親求救後，父女一同到台中地檢署提告，檢方搜查阿珍和阿宏的住處，發現兩人對話紀錄、安眠藥、宮廟問事報名表等證物。

全案上訴到台中高分院，阿宏辯稱他犯罪手段非激烈、犯罪情節也並非重大，沒造成小萱身體的傷害，而且他擔任小萱家教1年多，陪小萱到許多國家旅遊、互動良好，犯罪情狀相較無感情基礎之人、無端侵害的情形有別，未來也會賺錢賠給小萱，而且他家還有高齡80歲的母親要扶養，他在2024年又發生重大車禍，導致十字韌帶斷裂，他犯罪後已悔悟，身體又受疼痛之苦，認為自己處境堪憐，希望法官從輕量刑。

法官認為，阿宏上訴主張他想盡力彌補，而阿珍也上訴表示，她已抄寫佛經、念經迴向，但都不足動搖原審量刑，不過兩人在2024年間2月16日小萱未成年時，就帶她到日本投宿並下藥，以及7月19日至29日到韓國旅遊期間對小萱下藥，並由阿珍拍攝小萱裸露私密照傳給阿宏，或由阿宏自行撩起小萱衣服拍攝照片等罪嫌，因分別於日本、韓國境內為之，原判決雖認2人犯行明確，但法院欠缺審判權，應為不受理判決諭知，撤銷原審改判。

台中高分院依阿宏和阿珍對小萱犯成年人故意對少年犯強制罪，共2罪，則各處8月、7月徒刑。全案還可上訴。至於兩人所涉性侵部分，則另案審理。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

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