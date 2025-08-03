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香帥男摩鐵開完房被控性侵！台中妹色色對話全曝光　法官看完傻眼

▲▼女性,酒醉,撿屍,性侵,床（圖／pixabay）

▲法官看完女方與被告男子的對話後，判被告男無罪。（示意圖／pixabay）

記者曾羿翔／綜合報導

台中一名男子阿炳（化名）遭控於2023年12月30日凌晨，趁女性友人酒醉神智不清之際發生性行為，遭檢方依刑法第225條「乘機性交罪」提起公訴。不過，台中地方法院審理後認為，本案關鍵事證無法排除合理懷疑，且被害人陳述與監視畫面及事後行為出現明顯矛盾，近日判處被告無罪，全案仍可上訴。

根據判決指出，案發當日凌晨，阿炳邀約A女與友人一同前往西屯區某間KTV飲酒，眾人一同飲用烈酒後，阿炳與A女於當日上午8時許轉往汽車旅館投宿並發生性行為。A女事後報稱飲酒斷片，醒來後發現衣物遭脫、現場有用過保險套，因而懷疑遭性侵，並於四天後報警。

但法院審酌本案證據，包括監視器畫面顯示，A女離開KTV時行動正常，並無明顯醉態，與阿炳互動自然。同行證人也作證指稱，A女當時神智清楚，並未有意識不清或無法行動之情形。

判決書揭示，雙方事後透過Telegram往來訊息中，A女並未明確指控遭到強制性交：

A 女：我們昨天有幹嘛嗎？後面有點斷片
阿炳：有啊。斷片..
A 女：！我以為沒怎樣
阿炳：是有的，妳記憶恢復錯誤　　
A 女：啊我當時在幹嘛
阿炳：在..叫
A 女：我的身體這麼誠實的嗎...跟我玩好玩嗎？啊我沒有很沒禮貌玩到睡著吧..
阿炳：嗯。沒有睡著啦。跟平常不太一樣。
A 女：哈哈哈這樣你知道B男（A女男友）喜歡我哪裡了吧
阿炳：嗯
A 女：你可以答應我沒有下次嗎。我們的身分不允許。我有男朋友。你也有
阿炳：好
A 女：男女之間果然沒有純友誼。現在換我對你有念想了。
阿炳：但妳剛剛不是說沒下次。
A 女：我的沒下次是我們的關係現在不允許。以後我沒男友，你也沒女友的時候
阿炳：喔喔……
A 女：你也可愛
阿炳：這樣不會對不起你男朋友嗎？
A 女：晚點在他身上搖就算洗白了
阿炳：這記錄趕快刪掉 講這種話被網友知道會被撻伐的
A 女：你應該是一直聞我。我對聞很沒有抵抗力。
阿炳：嗯
A 女：我現在身上都是你的味道
阿炳：香水啊，這支後香不錯。
A 女：你香水很香。如果不是這麼香，我應該不會想跟你幹嘛。男生噴有品味的香水很吸引人。而且你都喜歡在喝酒的時候講一些很煽情的話。

判決書指出，雙方言談曖昧親暱，內容未顯示其為非自願情況下發生性行為。法院認為，該段對話無法作為犯罪證明，亦未見其事後立即反應或報案。

法官指出，刑事審判須以「無罪推定」及「證據排除合理懷疑」為原則，單憑被害人陳述且無補強證據，難以作為定罪依據。本案檢方所提監視畫面、通訊紀錄與驗傷報告，皆不足以證明被告於A女意識不清時進行性交，遂判阿炳無罪。

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