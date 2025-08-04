阿婆拿筷子「插進煮麵鍋」店家嚇！過來人嘆：很多老一輩這樣

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名網友在Dcard抱怨，遇到一位「衛生觀念超差」的鄰居老婦人，來他家自營的古早味麵店用餐時，竟然在未經告知的情況下，直接將自己的環保筷插進煮麵鍋內「高溫殺菌」，讓正在煮麵的媽媽嚇壞了。雖然當下鍋裡只有老婦人的麵，但為了保險起見，還是整鍋倒掉、重新清洗煮鍋後再滾水，整起事件讓原PO超無奈「有夠沒觀念的」。

原PO表示，事情發生在用餐尖峰過後，一位約65歲的鄰居老太太來店內點了一碗麵並選擇內用，接著走到用餐區拿取環保餐具。當時媽媽在煮麵，他則在桌邊吃午餐，突然聽到鄰居邊說話邊走近媽媽，下一秒竟飛快地把手中的筷子直接插進煮麵鍋中。

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他說，媽媽和他都當場嚇到，雖然能理解老婦人可能是想用熱水殺菌，但這樣的做法實在令人無法接受，「如果她開口說一聲，我們會另外準備滾水給她燙筷子，沒想到她就直接插了進去」，且速度之快讓人根本來不及阻止。

事後原PO提醒老婦人這樣不行，但對方卻毫不在意，甚至覺得沒什麼。但讓他擔心的是，對方的筷子可能剛剛已經放入口中，萬一鍋裡還有其他人的餐點，那後果就不堪設想，於是只能選擇整鍋水倒掉重新處理。

貼文一出，許多人也傻眼，「我家也是開麵店的，只能說…老一輩的確會這樣做沒錯」、「重點是他們還完全不認為自己髒，反而覺得是其他人有潔癖挑剔」、「在關東煮店用餐，有位歐巴桑拿自家剛洗好的碗公走來，把碗裡殘留的水倒進湯裡，然後若無其事的挑關東煮。」