中共進入「北戴河暑休」時間　蔡奇代表習近平慰問專家

▲中共中央政治局常委蔡奇代表總書記習近平前往北戴河慰問暑休專家。（圖／翻攝新華社）

記者魏有德／綜合報導

大陸央媒《新華社》報導稱，受習近平總書記委託，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇昨（3）日在北戴河看望暑期休假專家，代表黨中央、國務院向全國各條戰線、各個領域的廣大專家人才致以誠摯問候。此消息也揭示，曾為中共暑期決策、協調或內部溝通重要的「北戴河會議」、如今的「北戴河暑休」已經展開。

《新華社》報導，黨中央、國務院邀請優秀專家代表到北戴河休假，是黨和國家人才工作的一項重要制度性安排。今（2025）年休假活動的主題是「建功新時代」，參加休假活動的有高科技領域、哲學社會科學領域專家和基礎研究領域青年人才等。中共中央政治局委員、中央組織部部長石泰峰，國務委員諶貽琴參加看望活動。

據了解，中共中央領導層在夏季舉行的「北戴河會議」被視為「非正式決策之場合」，曾用於討論重大戰略問題、領導班子人事佈局，協調黨內聲音並統一思想等，中央政治局成員也曾固定參與，與會人士則按議題需求參會，藉由座談、晤談等形式交換意見。

中共第一代領導人毛澤東夏季偏好在北戴河辦公，中共中央為此設立暑期工作委員會及配套服務機制，逐漸形成北戴河「夏都」之政治功能。過往在北戴河會議期間也曾通過數個影響深遠的重要決策，如1958年發起的全民大煉鋼、推行人民公社制度等。

也曾發生過1971年時，中共前軍委副主席林彪夫婦從北戴河療養處出逃，使得當年的北戴河會議緊急終止，北戴河會議也中斷長達13年，直至1984年為滿足中共老幹部休養需求才恢復。