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中共中央舉行黨外人士座談會　習近平主持！八大民主黨派及無黨組織與會

▲中共中央總書記習近平。（圖／翻攝央視）

▲中共中央總書記習近平。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

中共中央23日在中南海召開黨外人士座談會，就當前經濟形勢和下半年經濟工作聽取各民主黨派、大陸全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見和建議。座談會由中共中央總書記習近平主持並發表重要講話。

▲中共中央政治局,紫光閣,中南海。（圖／翻攝央視）

▲被稱為中南海的中共中央政治局會議場所紫光閣。（圖／翻攝央視）

習近平表示，要做好下半年經濟工作，要堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，保持政策連續性穩定性，增強靈活性預見性，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，有力提振消費、破除內捲，暢通國內大循環，促進國內國際雙循環，努力完成全年經濟社會發展目標任務，實現十四五圓滿收官。

習近平指出，當前經濟運行依然面臨不少風險挑戰，要正確把握形勢，增強憂患意識，堅持底線思維，用好發展機遇、潛力和優勢，「下半年，要在宏觀政策上持續發力、適時加力，重點做好全方位擴大內需、堅定不移深化改革擴大開放、推動科技創新和產業創新深度融合發展、持續防範化解重點領域風險、多措並舉保障改善民生等工作。」

習近平也對各黨外人士團體提出兩點期望，他強調，一是統一思想認識，凝聚廣泛共識；二是立足自身優勢，推動高質量發展。

與會的八大民主黨派人士分別為，民革中央主席鄭建邦、民盟中央主席丁仲禮、民建中央主席郝明金、民進中央主席蔡達峰、農工黨中央主席何維、致公黨中央主席蔣作君、九三學社中央主席武維華和台盟中央主席蘇輝，此外，全國工商聯主席高雲龍、無黨派人士代表孫其信也在會上先後發言。

至於中共中央則有政治局常委李強、王滬寧、蔡奇、丁薛祥一同出席座談會，政治局委員李干杰（統戰部長）、何立峰（國務院副總理）、張國清（國務院副總理）、中央委員吳政隆（國務院秘書長）等相關黨政要員皆出席座談會。

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