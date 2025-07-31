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社會 社會焦點 保障人權

「堯哥要的雞」暗語刺探軍機　退役中士替中國發展組織判4年

▲▼ 士林地院與士林地檢外觀 。（圖／記者劉昌松攝）

▲退役中士陳敏政疑遭中國情治單位吸收，與台商胡繼堯勾結在台發展組織遭判刑。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧／台北報導

再爆共碟案！退役中士陳敏政被控長期替中國武警部隊在台發展共諜組織，吸收台商、策反國軍軍官，並找上海運公司顧問胡繼堯協助接觸澎湖防衛部現役軍官。士林地院今（31日）依《國家安全法》判陳男有期徒刑4年，另刺探軍中秘密未遂部分判6月、得易科罰金；胡男則因共同犯罪未遂判8月徒刑。全案可上訴。

判決指出，陳敏政長期往返福建廈門、澳門經商，2018年間經黃姓友人介紹結識中國人民武裝警察部隊（武警）成員吳姓幹員。吳男表面以廈門公司職員身份掩護，實際負責吸收台灣政商人士與軍方人員，蒐集軍事與政治機敏資訊；吳姓幹員要求陳敏政在台吸收人脈，為中國發展共諜組織並提供機密資料，陳敏政遂展開行動。

2019年，陳敏政接觸人脈廣泛的海運公司顧問胡繼堯，帶他前往廈門與吳姓武警會晤。吳男出示證件並單獨交付任務，胡繼堯隨後「認同目標」並加入組織。

同年9月至2022年4月間，陳敏政多次邀約旅越台商李姓男子，希望引介財務困難的國軍官員，以金錢利誘其提供軍中資料，並安排李男與吳姓武警互加微信、語音通話企圖策反，最終因李男拒絕而未遂。

2019年8月，陳敏政與胡繼堯利用海運公司人脈，由董事長引介澎防部少校林姓心輔官，試圖索取已過期的軍中資料。陳敏政更以LINE傳訊「堯哥要的『雞』（指機密資料）準備好再通知我」暗示刺探目標。

法院查明，胡繼堯曾在澳門自吳姓武警上司處收受美金10,000元（約新台幣32萬元），先給陳敏政4,000美元，其餘6,000美元後續也交給陳敏政。

陳敏政自稱為高工畢業，現任保全，已婚並需扶養父母及兩名未成年子女。他在庭審中坦承犯行，並供稱部分犯案手機為中國武警提供，用於拍攝軍事資料。胡繼堯則為碩士畢業，現從事船務工作，需扶養同居人與2名未成年子女，審理過程中多次否認犯罪，一度承認後又翻供，甚至辯稱「我覺得我很無辜」。

合議庭指出，發展組織、吸收國民並刺探軍機，足以動搖國家安全與民主憲政秩序，危害重大。雖然陳敏政是低收入戶、需扶養父母與子女，但他積極吸收人員、多次策劃行動，仍被判處發展組織罪4年徒刑，另刺探軍機未遂部分判6月徒刑，並可易科罰金。至於胡繼堯，雖有家庭負擔，但態度未見悔意，且利用人脈協助刺探，判處8月徒刑。同時宣告沒收犯案用的 Oppo、iPhone 13 Pro Max 手機，以及犯罪所得美金10,000元。

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