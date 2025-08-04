80歲陸百萬網紅爺爺過世　最後曾向老伴喊話：妳一個人怎辦

▲80歲網紅爺爺過世。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國河南抖音網紅爺爺的帳號「凱凱的幸福生活」近日發布訃告，爺爺梁懷誠於7月24日在家中安詳逝世，享壽80歲。 該帳號擁有250萬名粉絲，因分享爺爺奶奶溫馨的日常而爆紅。相關消息令粉絲們感嘆直呼，「原本還在看爺爺的影片，怎麼就走了呢。」

據《九派新聞》報導，今年3月，爺爺在一家人的祝福下，迎來了80歲生辰，一家四代同框的畫面溫馨美好，不少粉絲在留言區送祝福。在爺爺發布的影片中，常能聽到奶奶用高情商的話術誇讚老伴，小到切菜做飯，大到為人處事，奶奶的每一句讚美，總是讓爺爺笑得合不攏嘴。

▲▼凱凱爺爺過生日。（圖／翻攝自微博）

不少人表示，這種簡單而純粹的幸福，感染了無數的網友，也讓大家看到了一段平凡又真摯的愛情。不少網友羨慕說道，凱凱爺擁有世間最寶貴的財富「妻子一生的讚美」。帳號置頂影片獲得93萬點贊，奶奶那句高情商誇讚「我嘞個豆」，被不少網友模仿。

有粉絲指出，爺爺在最後幾段影片中，有一段像往常一樣，奶奶誇贊爺爺，「看你切魚，一片片亮麗麗。」而那天，爺爺沒有像往常一樣笑著回應，而是沉默了一會兒，緩緩地說，「以後你一個人可咋整啊。」像是放不下自己的老伴，令人不捨。

▲該帳號因分享溫馨日常擄獲一票粉絲。（圖／翻攝自微博）

一名網友指出，「凱凱的幸福生活」通常是一天更新一次，但在訃告出來前，已有超過半個月未更新，令不少人擔心爺爺的身體狀況。

相關消息引起網友熱議，「無病無災已經很好了，希望這一生在他看來是幸福的」、「節哀小凱和奶奶好好生活」、「之前還在刷影片看到，怎麼突然過世了，爺爺一路走好啊」、「爺爺每次聽到那些誇贊，總是笑得合不攏嘴，他們展現出的相濡以沫，是許多人嚮往的愛情模樣」。