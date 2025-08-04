黃子佼買兒少不雅片恐坐牢　二審拚和解輕判已賠26人

▲藝人黃子佼（中）涉無故持有兒少性影像案，仍在高院二審審理，他持續與被害人和解。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

藝人黃子佼涉無故持有35位少女共2259個性影像檔案，一審被依《兒童及少年性剝削防制條例》判刑8月，上訴高院二審後，檢方再移送12位受害人共586個性影像檔併案審理，黃子佼的演藝事業全毀、更面臨坐牢危機，先前在二審期間已賠償21人和解，今（4日）開庭又與5人成立調解，據悉，累計賠償金額已約500萬元。

二審承審法官今排定第5度調解，黃子佼沒現身，交給3位律師代為出庭，順利和5位到庭的被害人簽字和解。先前4次調解，各有5位被害人和黃子佼和解，還有1位被害人在開庭進行審前準備程序中，當庭同意和解。據悉，多位受害人獲賠20萬元，但黃子佼與律師及高院均沒證實。

黃子佼被控2014年2月12日註冊「創意私房」網路論壇會員，陸續從論壇付費下載兒少性影像，包括少女、女童裸露胸部、性器、接觸性器或性交等畫面，被拍攝的兒少當時年齡介於10歲到17歲，分別就讀國小、國中或高中，更附上截圖被標示「蘿莉」、「學生妹」、「國小女神」等註解當賣點，甚至公布就讀學校年級、出生年月日、社群資訊等。

▲黃子佼在一審不認罪，被依《兒少條例》判刑8月，面臨坐牢危機。（資料照／記者李毓康攝）

本案源於黃子佼在2023年6月國內連串爆發的#Metoo事件中，被指多年前涉非禮少女，性侵案因證據不足或與女方和解，各獲不起訴及簽結，卻因檢警搜索住家意外查扣存放性影像的硬碟引爆更大風波，黃子佼的正面人設與演藝事業頓時全毀。

黃子佼在本件兒少條例案原獲檢方處分緩起訴、為期2年，須支付公庫120萬元並寫1200字悔過書，他也PO文公開道歉「錯了就是錯」、「虛心認錯與反省，永不再犯」、「將來請用力監督，給我向前更新的機會」等語。

但輿論批評處分過輕、易誤導大眾以為黃子佼買兒少性影像竟沒事，經高檢署發回台北地檢署續查後起訴，黃子佼也改為主張法條有免責但書、尋求無罪。檢方不滿黃子佼的態度，擴大過濾扣案硬碟補充舉證，從最初7位被害人共7支不雅片，增為47人共48片，最後性影像檔暴增到逾2000個。

一審僅認定其中35位受害人共2259個檔案，其餘12位被害人未到案無從查證是否未成年，但法官在判決中打臉黃子佼「買片紓壓、隨機選購，非專挑未成年、也非每次都看完」等辯解，批他年過半百、長期從事演藝工作，有足夠閱歷分辨是否下載兒少性影像，「有沒有看完，不是重點」。

一審指黃子佼辯詞反覆，付費下載促使兒少性影像供需關係繼續存在，提高兒少成為性剝削對象的危險性，犯行毫無情堪憫恕之處，又不認罪、難認有悔改之意，依《兒少條例》無正當理由持有兒童及少年之性影像罪判刑8月、併科罰金10萬元，不宣告緩刑，一旦就此定讞，須服刑。