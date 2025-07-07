亂傳「北榮麻疹大流行」假訊息　科技男認罪主動澄清獲緩起訴

▲科技男PO文散布「北榮麻疹大流行」假訊息緩起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧、劉人豪／台北報導

北市57歲許姓男子於Threads平台發文稱「北榮麻疹大流行！門診N95口罩全戴上了」，該不實消息迅速引發社會恐慌，士林地檢署偵查終結，認為許男犯後坦承犯行，且主動在其Threads頁面刊登澄清文章，處分緩起訴1年，向公庫支付10萬元，並在臉書上刊登澄清文。

許男發文聲稱，北榮內部有麻疹疫情，甚至提及「N95口罩全戴上了」的誇張情節，引發社會廣泛不安。台北榮民總醫院（北榮）隨即發出聲明澄清，明確表示院內並無麻疹病例，且感染管制中心持續監控，醫院運作正常，呼籲民眾勿輕信未經查證的網路消息，以免造成不必要的恐慌。

據悉，許男經營一家專售身障人士輔具的科技公司，並持有新北市照顧服務人員執照。他到案時解釋，發文純粹是出於善意提醒，因近日聽聞相關討論，便在平台發布訊息，未料引發恐慌。但許男坦承，未核實消息來源的真實性。

士林地檢署偵查終結，指出許男違反傳染病防治法第63條之散播有關傳染病流行疫情之不實訊息罪，許男犯後坦承犯行，且主動在其Treads頁面刊登澄清文章，並轉貼衛生福利部疾病管制署澄清圖卡，參酌刑法第57條所列事項及公共利益之維護，緩起訴1年，向公庫支付10萬元，並在臉書上刊登澄清文。