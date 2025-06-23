認出自己是私密片主角！1被害人提告黃子佼　北檢併案移送高院

▲藝人黃子佼因私藏未成年性影像案，正在高院爭取與所有被害人取得和解。（資料照／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

藝人黃子佼前年捲入MeToo風暴，意外被檢警查出私藏2259部未成年性影像檔案，一審被法院判刑8個月，現正上訴高院並嘗試與被害人調解爭取輕判；其中1名被害人在先前偵查過程中，認出自己是私密片的主角之一，收到起訴書後發現竟是知名藝人無故持有，憤而遞狀提告。台北地檢署調查後，決定移送由高院併案審理。

黃子佼從2014年2月12日起，註冊成為偷拍論壇「創意私房」會員，除持購買大量兒童或少年性影像，直到2023年6月間遭網紅Zofia發文爆料，利用知名度性侵、性騷擾工作上認識的少女，雖檢警獲報後查無實證，但在黃子佼住處查扣到私藏多部少女裸露胸部、下體等性影像的Segate隨身硬碟。

北檢一度以黃子佼認罪等理由，給予繳庫120萬天價換緩起訴的處分，經高檢署發回後，檢察官陸續起訴無故持有未成年性影像罪，累計高達2259部，台北地院一審將黃子佼判刑8月，黃子佼上訴後，高院安排黃子佼與多名被害人進行調解，目前已知21人達成和解。

雖然《兒童及少年性剝削防制條例》在2024年8月7日修正後，持有未成年性影像不用被害人提告，檢察官可直接依法起訴，但有1名先前已到案指認自己是影像中主角的被害人，在案件爆發後才發現，原來加害人是黃子佼，遞狀表明要告，檢察官比對確認身分後，認為與先前起訴案件屬同一犯罪事實，因此併案移由高院審理。