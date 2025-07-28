噁男誘11高中棒球員裸身手淫還錄影　2人遭硬上！檢起訴求重刑

▲林姓男子涉嫌以贈送球衣等理由，誘高中棒球員開房發生性關係，共11球員受害。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

林姓男子涉嫌從2019年起，以贈送球衣需要試穿為由，誘拐高中棒球員到旅館內脫光衣服，再幫他們打手槍或口交，並將整個過程都拍下來，分別收藏在11個硬碟內，檢警發現其中2名受害人疑似酒醉而意識不清，另9名懵懂無知的被害人則多是半推半就配合。台北地檢署依趁機性交等12罪起訴林男，並建議法院考量林男破壞棒球運動的純潔性，從重量刑。

據了解，年約50歲的林姓男子本就喜歡棒球運動，在觀賞賽事的同時，會上網搜尋喜愛的年輕球員，再透過社群軟體取得聯繫，進一步攀談分享對棒球心得，以棒球同好的身分取得球員信任後，藉口要贈送球衣、內褲或是邀約簽名等方式，約球員見面。

林男會刻意配合球員們的學業、練球時間，從台北搭車到台中、高雄、雲林、台東等地，與球員約在火車站附近的旅館房間或MTV包廂，林男會先架設好GOPRO攝影器材，等球員進屋後，以試穿的名義，要球員先脫光衣服，接著碰觸、撫摸球員身體，然後幫球員口交、打手槍甚至插入。

▲檢察官痛批林男使高中球員的職涯及心理健康造成長期影響，蒙受難以癒合的創傷。（示意圖／pixabay）

檢警獲報後，在2023年3月間前往林男住處搜索，查扣攝影機、手機與電腦，發現林男持有11個硬碟，裡面分別存放11名被害人的裸露畫面，因影像清楚，逐一找到被害人進行調查。

由於林男將自己的犯行全程錄影，檢警發現其中有2名被害人被拍攝時顯然已經酒醉，呈現意識不清狀況，認定林男涉嫌趁機對這2人性交，而其他的被害人則是事前就已知道林男在拍攝，且在過程中未抗拒，或是拒絕後又被說服，無證據顯示這9人遭強迫發生關係。

檢察官認為林男涉犯《兒少性剝削防制條例》的拍攝少年性影像罪、《刑法》對未滿16歲性交、乘機性交，以及非法持有兒少性影像，共12個罪，請法院審酌，棒球作為我國國球，承載著無數青少年的夢想與希望，象徵國家榮耀與文化認同，然而被告利用此份信仰與熱愛，假借棒球同好之名，刻意接近未成年棒球選手，利用被害人之單純與信任，進而拍攝其裸露及性交之性影像。

起訴痛批林男的行為，除可能使高中球員的職涯及心理健康造成長期影響，蒙受難以癒合的創傷，更嚴重衝擊我國棒球環境，動搖社會對體育文化的信任，此類行為一旦輕縱，將使未來更多懷抱夢想的青少年陷入風險，進而破壞棒球運動的純潔性與國家形象，建請從重量刑，以達遏止社會類似犯罪之效果。