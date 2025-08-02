　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

全紅嬋多次遭殃！AI合成名人聲音假帶貨　陸官媒怒批「無下限！」

▲▼ AI造假合成全紅嬋聲音帶貨 。（圖／翻攝 抖音）

▲ AI造假合成全紅嬋聲音帶貨 。（圖／翻攝 抖音）

記者任以芳／綜合報導

各類AI工具在大陸社交平台使用盛行，也出現以假亂真情況，大陸官媒《人民日報》也發文痛批「不能如此無下限！」，劍指社交平台上多個帳號利用奧運跳水冠軍全紅嬋及其家人名義，以AI合成語音和影像製作虛假帶貨影片。全紅嬋家人多次明確澄清，相關影片均為偽造，許多消費者依舊信以為真，下單後直呼受騙。此事件也揭露了AI虛假帶貨的黑產鏈條與大陸目前法律監管出現空白的情況。

大陸官媒《人民日報》日發文以《AI合成名人明星聲音虛假帶貨，不能如此無下限》為題，痛批現在AI技術冒用名人引流的詐騙手法，甚至以假亂真在各大社交平台帶貨。（單位：人民幣，同下）

文章稱，這些詐騙手法利用全紅嬋聲音，「大家好，我是嬋寶，叔叔阿姨可以下單試試」「我是全紅嬋哥哥全進華，為大家準備了2000單的蜂蜜，16塊9發兩斤」，打著全紅嬋名義的AI合成帶貨影片在社交平台流傳，內容仿真度高、語言親切，引發大量轉發與下單。不少網友看到熟悉的面孔和聲音，出於對奧運冠軍的信任，紛紛購買商品。

文章指出，全紅嬋家人隨後澄清，這些影片完全是AI偽造，他們本人從未參與相關銷售活動。虛假帶貨事件曝光後，大量消費者發現自己上當受騙。

文章痛批商家「無底線」，技術理應向上向善，AI合成技術的使用應有邊界。《互聯網信息服務深度合成管理規定》《生成式人工智能服務管理暫行辦法》等在內容審核、信息標識上對生成式AI的規範使用提出了要求。對於濫用AI技術虛假宣傳「無底線博流量」的亂象，相關部門應嚴厲打擊，加重賠償性懲罰處置。

▲▼ AI造假合成全紅嬋聲音帶貨 。（圖／翻攝 抖音）

▲大陸許多不良店家用AI造假合成全紅嬋聲音，甚至造假其他名人虛假帶貨  。（圖／翻攝 抖音）

文章也建議短視頻平台應主動加強對AI生成內容審核，建立AI帶貨可追溯標識，既實現侵權行為的實時預警，也實現虛假侵權行為的快速「倒查倒追」。消費者也應主動學習相關知識，提高防騙意識。

大陸官媒《新華社》旗下新媒體微信公眾號「半月談」也發文表示，近期，從大陸知名演藝圈人士，到有聲望的企業家，再到兩院院士，不少公眾人物都遭到不法商家的「AI花招」暗算，其形象出現在虛假宣傳廣告中。

「從2018年9月至2025年2月底，我們共受理涉網路消費虛假宣傳案件6734件，整體呈現上升態勢。」北京互聯網法院副院長儀軍介紹，案件涉及商品品類廣泛，從生活常用的服裝、食品、電子產品，到尤受消費者關注的美妝、母嬰用品，再到珠寶文玩等奢侈品。電商平台、直播間購物、二手交易平台、社區團購等，都有虛假宣傳冒頭。

大陸中國消費者協會副秘書長潘海峰受訪時也表示，鼓勵平台經營者開展自查自糾，對宣傳文案、廣告內容、用戶評價等環節進行定期和動態核查，及時下架問題商品或整改不當行為。

儀軍呼籲，建立健全平台內經營者信息審核制度，建立健全商品信息巡檢措施。消費者要主動留存與消費有關的交易記錄、溝通記錄、支付憑證、開箱視頻等證據，在涉及直播間下單的情形時，就相關溝通內容必要時可以採用拍攝、第三方取證工具、公證等方式及時固定證據。

專家也建議，暢通平台快速舉報處理機制，單獨新增設置舉報選項。各地法院對於經營者利用AI技術構成欺詐的案件，應當依法作出適用懲罰性賠償判

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
534 3 1823 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
手機掃碼點餐！他愣見「1步驟」太超過　全場點頭：一律拒吃
台南時雨量破百！氣象署揭威力「極端可怕」：一輩子不一定見過
小六生DIY清包皮「上推回不來」　龜頭套死血腫變黑
金正恩5萬戶重點開發案　淪「集體性侵」基地！暗黑內幕曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港首例屈公病　12歲男童待過廣東佛山2周

全紅嬋多次遭殃！AI合成名人聲音假帶貨　陸官媒怒批「無下限！」

港49歲男全裸陳屍床上　身旁大量情趣玩具、潤滑液

海底撈「臻選店」客單價3千元！改賣「粵式海鮮火鍋」

欺百姓？陸「亮證女」疑公安領導逼讓路　最新發展官方介入調查

質疑H20晶片設後門　中共黨媒：輝達我怎麼相信你？

影院座位佈滿小白點　廣東妹子細看「是蟲卵！」部分還在動

女子帶娃晨跑嚇破膽　田間溝渠滾落一顆人類頭蓋骨

巴拉圭代議長稱「在台灣身上浪費時間」　陸 : 歡迎來中國

屈公病確診破6000例！廣東「破門滅蚊」居民氣炸

【突然趴地Breaking？】下秒竟從車底拎出一隻貓！

【車體清出近9成】一家5口南橫墜谷！現場再尋獲部分遺體與遺留物

【忘記打P檔】女駕駛狂奔追車！愛車竟自行左轉撞分隔島才停下

【搜到車體了！】南橫墜谷驚見殘肢 搜救隊緊急開挖中

【17歲少女墜谷罹難】生父悲痛認屍 哽咽感謝目擊司機：他也有家庭

割喉案亡妹喊「台灣殺人沒有死刑」　白冰冰：繳稅養兇不公平吧!

傅作義講話眼珠轉不停　作戰勝在機巧但「大軍統帥」就出問題了｜譚兵讀武EP265精華

魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」

家寧曝「曾抓姦Andy」！ 經紀人急喊：非當事人

【泰格與雪兒】中華電信

香港首例屈公病　12歲男童待過廣東佛山2周

全紅嬋多次遭殃！AI合成名人聲音假帶貨　陸官媒怒批「無下限！」

港49歲男全裸陳屍床上　身旁大量情趣玩具、潤滑液

海底撈「臻選店」客單價3千元！改賣「粵式海鮮火鍋」

欺百姓？陸「亮證女」疑公安領導逼讓路　最新發展官方介入調查

質疑H20晶片設後門　中共黨媒：輝達我怎麼相信你？

影院座位佈滿小白點　廣東妹子細看「是蟲卵！」部分還在動

女子帶娃晨跑嚇破膽　田間溝渠滾落一顆人類頭蓋骨

巴拉圭代議長稱「在台灣身上浪費時間」　陸 : 歡迎來中國

屈公病確診破6000例！廣東「破門滅蚊」居民氣炸

人資知道「全公司同事薪水」心裡怎麼想？過來人吐實話

惡男隨機騙人妻「妳老公欠錢」恐嚇鹽酸毀容硬上　急掏50萬和解

好友患無精症！日男親自「提槍上陣」　與友妻行房捐精

敬父愛如山！台南表揚20位模範勞工父親　黃偉哲：撐起城市的肩膀

韌性特別條例修正案　政院人士：考量財政結構朝野溝通

前NBA球星孕妻被鯊魚攻擊！　驚呼「人生最糟一天」

10歲兒護照過期　爸媽「狠心丟包」爽登機！警攔截飛機下場曝光

染毒朴有天又食言！日本近況「一頭銀髮」遭酸爆　韓媒：快速老化

陳玉珍嗆刪國防、海巡預算「普發1萬就免舉債」　綠委批不負責任

天然山泉戲水池＋森林裡喝咖啡！南投消暑勝地還有規劃熱水淋浴間

傅作義講話眼珠轉不停　作戰勝在機巧但「大軍統帥」就出問題了｜譚兵讀武EP265精華

大陸熱門新聞

粥餅倫倒店了「才半年就GG」！本人親曝慘況

巴拉圭代議長稱「在台灣身上浪費時間」　陸 : 歡迎來中國

小孩討Labubu被拒！砸爆水晶燈…還有後續

22年前命案逆轉！警掘墓找證據如電影情節

24歲陸男落地柬埔寨「數小時內遭殺害」

南韓網紅在長白山揮國旗國歌

搭檔不再是全紅嬋！陳芋汐奪冠後感嘆

陸客靠濫訴來台旅遊？陸委會：可能性不高

有人頭骨！女子帶娃晨跑嚇破膽

影院座位佈滿小白點　廣東妹子細看「是蟲卵！」

朱孝天直播喊「希望趕快統一」

欺百姓？陸「亮證女」疑公安領導逼讓路

質疑H20晶片設後門　中共黨媒：怎相信你？

陸官媒：對等關稅給「倚美謀獨」一記響亮耳光

更多熱門

相關新聞

小鵬高端電動車印尼開始量產交付

小鵬高端電動車印尼開始量產交付

小鵬汽車日前參與 2025 年印尼國際車展 (GIIAS 2025)，並於現場宣布旗下首台於印尼本地組裝的小鵬 X9 正式完成交付，成為品牌首個海外在地生產並交車的國家。此舉不僅代表小鵬全球化戰略邁入實質推進階段，也突顯印尼作為東南亞關鍵市場的戰略地位。

陸泳壇新星12歲少女勇闖世游賽 200米混合僅輸0.06秒奪第四

陸泳壇新星12歲少女勇闖世游賽 200米混合僅輸0.06秒奪第四

永豐金證券總經理交接　蘇威嘉上任履新

永豐金證券總經理交接　蘇威嘉上任履新

陸公佈國家育兒補貼方案 每胎可年領1.48萬直至滿三歲

陸公佈國家育兒補貼方案 每胎可年領1.48萬直至滿三歲

林佳龍訪日 陸外交部：已在北京和東京嚴正交涉，提出強烈抗議

林佳龍訪日 陸外交部：已在北京和東京嚴正交涉，提出強烈抗議

關鍵字：

虛假帶貨AI技術社交平台大陸消費者

讀者迴響

熱門新聞

魏如萱小21歲男友深夜宣布分手若盈！

加薩童走12KM領食物　吻手致謝遭射殺

LINE照片過期打不開！神人曝「1招破解」超實用

冷凍31年！「全球最老嬰兒」出生了

新莊箱屍逆倫！「阿健師」詭異攤車外型曝光

00後的年輕人「這1天一定排休」　網搖頭

川普關稅　中國、瑞士是最大輸家

賴清德公告「普發1萬」10/31前完成

即／高雄連日大雨失蹤人數+1　女騎士疑被沖走

快訊／台南暴雨成災！　今早緊急停班課

普發1萬害罷免失敗？陳柏惟：這樣想的人該下車了

台南暴雨下不停　阿堂鹹粥也淹了

救貓天使大叔：很多駕駛幫掩護！

女公關曾上吳宗憲節目　生前轉行原因曝

魏如萱知情Ian、若盈要見面...內幕曝光

更多

最夯影音

更多

【突然趴地Breaking？】下秒竟從車底拎出一隻貓！

【車體清出近9成】一家5口南橫墜谷！現場再尋獲部分遺體與遺留物

【忘記打P檔】女駕駛狂奔追車！愛車竟自行左轉撞分隔島才停下

【搜到車體了！】南橫墜谷驚見殘肢 搜救隊緊急開挖中

【17歲少女墜谷罹難】生父悲痛認屍 哽咽感謝目擊司機：他也有家庭

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面