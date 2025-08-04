蘋果招募AI工程師　傳正研發「類ChatGPT」獨立應用程式

▲蘋果傳出計畫開發類ChatGPT搜尋App 。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者吳立言／綜合報導

蘋果公司近期正在積極招募人工智慧領域人才，加入名為「Answers, Knowledge, and Information」的團隊，專注於強化 Siri、Spotlight、Safari等搜尋與語音助理功能。根據蘋果官網的徵才訊息，目前該團隊在美國與中國地區共釋出十多個職缺，顯示蘋果正加速投入生成式AI搜尋技術的研發。

其中一項職缺內容指出，蘋果正在尋找資深機器學習工程師，協助改善Siri回答「個人領域問題」的能力，並開發能根據用戶個人文件提供回應的大型語言模型，且強調隱私保護為首要考量。

這些功能與蘋果先前在WWDC 2024所宣布、預計2026年推出的個人化Siri計畫相符。然而據《彭博》資深科技記者古爾曼（Mark Gurman）在其Power On專欄中披露，蘋果的佈局遠不止於此。他指出，該團隊目前正處於早期開發階段，目標是打造一套具備ChatGPT功能概念的「Answer Engine（解答引擎）」，能主動爬取網頁並回答通用知識類問題。

古爾曼更進一步揭露，蘋果正在研究是否將此技術推出為一款獨立應用程式，同時也正在建置全新後端基礎架構，以支援未來版本的Siri、Spotlight與Safari搜尋功能。他補充，這項功能與蘋果內部開發的更具對話能力的Siri有關，但這版本可能要等到iOS 27才會問世。

目前，蘋果唯一公開的相關產品，是預計2026年問世的個人化Siri功能，將具備更強的語境理解力、螢幕內容感知能力，並能與Mail、Messages等原生應用深度整合。例如，使用者可以詢問Siri「媽媽的航班幾點到？」或「午餐訂位確認了嗎？」Siri 則能根據郵件與簡訊中的資訊提供回應。

從近期徵才與內部規劃來看，蘋果不僅希望強化現有語音助理功能，更可能進一步踏入生成式搜尋引擎的競爭行列，與OpenAI、Google Gemini等大型AI平台一較高下。