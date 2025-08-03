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11萬筆ChatGPT對話外洩！私密紀錄Google全看光　OpenAI急回應

▲▼OpenAI打算研發新的搜尋引擎，結合ChatGPT的功能，與Google展開競爭。（圖／達志影像／美聯社）

▲ ChatGPT聊天紀錄出現在Google搜尋結果中。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

ChatGPT驚爆大規模隱私外洩事件，研究人員披露，逾500筆用戶與AI聊天機器人的私密對話紀錄，竟直接暴露在Google搜尋結果中，甚至還有數千筆相關紀錄被存檔在網路上其他角落。

根據英媒《每日電訊報》，線上研究專家范艾斯（Henk van Ess）率先揭露這起資安漏洞，他在Google搜尋中發現大量敏感對話內容，包括內線交易陰謀、承認犯下詐騙的自白，甚至還有針對哈瑪斯的網路攻擊計畫。此外還包括醫師及律師的專業諮詢紀錄，以及用戶試圖用AI生成不當兒童影像。

事件曝光後，OpenAI已於7月31日關閉將聊天內容分享至搜尋引擎的功能。該公司資安長史塔基（Dane Stucky）坦承，「這項功能讓使用者意外洩漏個資的風險過高，因此我們決定移除此選項」，也正要求搜尋引擎刪除已被收錄的內容。

然而，外洩問題規模可能更為龐大。研究人員發現，透過網路存檔工具「時光機」（Wayback Machine）仍可取得多達11萬筆對話紀錄，內容涉及義大利律師尋求亞馬遜原住民遷移建議、埃及異議人士批評總統言論，也有許多學生靠AI代寫作業等資訊。

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）先前曾警告，與ChatGPT的對話並不具備法律保密特權，「許多人把最私密的事情告訴ChatGPT，尤其年輕人把它當成心理諮商師、人生導師」，「當你和心理醫師、律師或醫生討論這些問題時受到法律保障，但我們尚未釐清和ChatGPT交談時是否也有類似保護。」

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