鋼浪板其實夠用！　台南市府駁傳言：訂單暴增不等於缺料

▲台南市政府強調鋼浪板供應穩定，災後修繕排程不受影響。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

針對媒體報導「台南鐵工業訂單暴增五成、災民加錢也得等半年」一事，台南市政府3日澄清指出，經聯繫多家鋼浪板供應業者了解產能，多數廠商每日仍可穩定供應超過2000坪材料，目前供應情況穩定，重建工作正有序推進，呼籲市民毋須過度恐慌。

市府表示，媒體訪問中提及個別業者訂單積壓的現象，主要因人力與產線限制所致，並不代表整體市場現況。實際上，市府自災後即全面盤點修繕所需建材與工班資源，並透過各區公所協助災民媒合合格鐵工業者，有效分配產能，確保災後修繕不因傳言延誤。

為加快協調效率，市府已指示各區公所成立修繕協調窗口，彙整受災戶需求並引介具資格、來源穩定的業者。多數媒合案件已排入施工時程，有望大幅縮短等待期。

此外，行政院已於8月1日宣佈將協助地方調度鋼浪板、水泥等關鍵建材，全力支援災後修繕需求。市府也與業者密切協調，採分段進場、調整工班的方式在安全前提下趕工，務求重建工程如期完成。

市府提醒，災民若有屋損或修繕需求，可向所屬里幹事或區公所登記，由公所統一媒合合法業者與申請補助，切勿誤信坊間傳言或委託無照施工，避免後續產生安全與法律風險。市府強調，將與市民共同攜手，全力走過災後復原之路。