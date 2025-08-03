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彰化雙屍命案！前男友與6歲女兒陳屍車內　母懷疑死因

▲停車場內2人陳屍車內，警方到場已明顯死亡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲停車場內2人陳屍車內，警方到場已明顯死亡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、葉品辰／彰化報導

彰化芳苑鄉一處停車場7月21日發生2人一氧化碳中毒陳屍車中案件，死亡的2人為44歲林姓男子與6歲林姓女童。據了解，林男與前女友韓女分手後，經常將女兒帶走，此次韓女通報失蹤人口，沒想到通報完就接獲死訊，她也懷疑死因不單純。

韓女說，林男跟她分手後，今年4月先從台中帶走女兒，6月有送回來幾天，她發現女兒腳趾有瘀血及挫傷，後來林男於6月16日又把女兒帶走，之後就經常失聯，每次和林男有口角時，林男就把女兒藏起來，她要林男交回女兒，並在7月20日向台中警方通報失蹤人口。

韓女表示，7月21日她接獲通知林男與女兒，已陳屍在彰化芳苑鄉一處停車場車內，女兒嘴巴瘀青、鼻梁塌陷流血，而且死因寫「不詳」，她懷疑案情不單純，也不滿警方為何連行車記錄器都不給她看，她要知道女兒到底發生什麼事了。

警方今天表示，相關行車記錄器及手機資料等均已交給檢方。彰化地檢署表示，目前檢方已完成相驗，初步判定並無明顯外傷，死亡原因需再等相關毒物報告鑑定，相驗證明書死因寫「不詳」是表示還在鑑定中。芳苑警分局偵查隊長張勝甥表示，芳苑警方是21日晚間9時接獲台中市警方通報稱林男與女童失聯，於同日晚間11時在芳苑鄉某停車場發現2人已陳屍在車中，初步判定為一氧化碳中毒死亡。

此案先前並沒有通報過家暴記錄。據了解，林男手機中有不少女童照片，顯示似乎也相當疼愛女童，至於是何原因走上絕路，檢警仍持續調查釐清中。

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