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年收60萬就很夠！日經濟學者「1關鍵」點破退休迷思

▲▼薪水,發薪,領錢,存款,千鈔,鈔票,有錢人,財富自由,上班族,房租,租金,房東,房客,貸款。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲高齡化社會到來，不少人開始提早規劃退休前應該要存多少錢才堪用。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

文／鏡週刊

儘管人們普遍認為金錢至關重要，但已故日本經濟學家森永卓郎在其著作《做所有想做的事：避免最終後悔的25個技巧》中指出，單純追求財富並無法帶來長久的幸福。他認為，物質上的滿足感終究是短暫的，因為人的欲望永無止盡。一旦獲得某樣東西，很快就會渴望更好的，這種無休止的循環很難完全滿足，只帶來短暫的虛榮與快感。

森永卓郎的核心觀點是，真正的幸福源於精神層面的滿足，而非物質的豐裕。他主張，當我們擺脫對物質財富的無盡追逐後，幸福才會降臨。具體來說，幸福的關鍵在於擁有足夠支應日常開銷的財富，而非追求極度富有。他以日本的年收入數據為例，若個人年收入約在300萬日圓（約新台幣60萬元）左右，通常就能過上不錯的生活；如果是一家四口，最好維持在500萬日圓（約100萬新台幣）左右會比較安心。

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對於「賺大錢才能享受人生」的觀點，森永卓郎提出了反駁。他認為，如果一個人無法從在公園散步這類簡單活動中獲得樂趣，那麼無論去多遙遠的地方，花再多的錢，也難以感到真正的快樂。他強調，金錢所換來的，常常只是短暫的虛榮與快感，而非發自內心的滿足感。

此外，森永卓郎也建議人們重新審視退休後的生活方式，特別是居住地點。他指出，退休後收入會大幅減少，因此降低生活開支是首要之務。與其為了不確定的工作機會而住在開銷大的城市，不如搬到郊區以節省成本。他認為，與其抱持著「老年仍要繼續工作」的不切實際幻想，不如積極適應收入減少的事實，並降低生活成本，這才是邁向「幸福退休」的務實選擇。


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