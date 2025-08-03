雨量創21年紀錄！台中大坑步道土石崩落多處中斷　14條全封閉

▲大坑步道有多處受土石崩落影響中斷，台中市風管所緊急封閉14條步道。（圖／台中市風景管理所）



記者游瓊華／台中報導

暴雨襲擊中南部，多處發生土石流，造成道路中斷、交通受阻等情況。台中市熱門步道、大坑14條步道就因邊坡滑動以及土石崩塌等影響，多條步道嚴重受損，台中市風景區管理所也緊急封閉14條步道，提醒民眾不要進入山區步道，以免發生危險。

根據中央氣象署資料顯示，台中氣象站今年7月累積雨量高達1177.5毫米，為該站百年平均值的4倍，創下2004年以來的21年新高。

▲為確保民眾安全，各步道出入口已設置警示帶進行全線封閉，風管所也緊急派員搶修中。（圖／台中市風景管理所）



風管所指出，因應近日西南氣流帶來豪大雨影響，大坑14條登山步道，包括1號到10號、3-1號、5-1號、9-1號、觀音山登山步道及聯外道路多處發生崩塌及邊坡滑動情形，為確保民眾安全，各步道出入口已設置警示帶進行全線封閉，並緊急派員搶修中。

中央氣象署發布豪雨特報，西南氣流影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今(3)日臺中市地區、彰化縣地區、雲林縣地區、嘉義縣地區、南投縣地區及恆春半島有局部大雨或豪雨，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。