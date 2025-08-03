關稅漲價潮要來了！　經濟學家預測「未來3至6個月」很關鍵

▲經濟學家普遍認為，美國消費者最終將支付關稅帶來的額外成本。圖為明尼蘇達州一間超市。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《紐約時報》報導，川普貿易戰初期，企業普遍選擇觀望或者吸收成本，但隨著關稅稅率塵埃落定，獲利情況惡化，美國消費者恐怕很快就會更強烈地感受到物價上漲。富國銀行（Wells Fargo）經濟學家豪斯（Sarah House）更點名，未來3至6個月非常關鍵。

川普推出貿易政策以後，經濟學家一直在觀察與關稅有關的漲價跡象，通膨卻相對溫和，白宮也宣稱那些預測關稅會導致漲價的人都錯了。聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）表示，關稅對於物價的影響，比一開始預期的更緩慢，但已經開始體現在部分商品價格上。不過，關稅「對於經濟活動與通膨的整體影響仍有待觀察。」

對此，經濟學家列出幾個關稅影響有限的原因。首先，在關稅生效前，美國企業爭相囤積商品，讓他們在進口更高關稅商品之前，有了很大的緩衝。在一些產業中，商品被進口商購入，直到交給消費者之前，存在很長一段的延遲時間，例如零售商通常就會提前數月向製造商下訂單，因此最近出現在貨架上的許多商品，早在高額關稅生效的幾個月前，就已經裝入貨櫃。

▲洛杉磯港（Port of Los Angeles）的貨櫃與貨船。（圖／路透）

此外，美國消費者如今已對通膨感到厭倦，很多企業都不願在找到解決方案之前，就把更高額的成本轉嫁給他們。

不過，儘管通膨相對溫和，物價仍以大部分消費者難以察覺的速度上漲。哈佛經濟學家卡瓦洛（Alberto Cavallo）說，3月初以來，進口商品價格平均上漲3%左右，中國進口商品的漲幅又更大，「零售層面的成本轉嫁往往非常緩慢，這就是為什麼很多人感覺什麼事都沒發生。」他直言，「最終，美國人將支付這些關稅的大部分成本。」

富國銀行（Wells Fargo）經濟學家豪斯（Sarah House）認為，隨著更多關稅稅率確定，接下來3至6個月將是「關鍵時刻」，「企業正在努力應對關稅持續存在的事實。隨著更高額關稅環境的確定性提高，他們將更願意，也更有能力調整售價。我們已經到了開始看見這些回應的階段。」

▲川普的關稅政策，衝擊全球的經濟。（圖／路透）



根據美國商務部等政府機構數據，今年6月受關稅影響較大的商品價格上漲，例如家居用品、玩具與家電產品。最近幾天，愛迪達、寶僑（Procter & Gamble）、史丹利百得（Stanley Black & Decker）等大型企業都告訴投資人，他們要不就是已經漲價，要不就是計畫這麼做。

童裝品牌Carter’s首席財務長韋斯滕伯格（Richard Westenberger）直言，「我們沒有興趣經營利潤率更低的業務……如果這將對我們的成本結構造成永久性的增加，我們必須找到一種方法來應對。」

目前尚不清楚，關稅在下半年將會促成多大幅度的漲價，只會造成一次性影響或者更長久的後果。儘管如此，經濟學家們普遍認為，美國消費者最終將更強烈地感受到關稅帶來的壓力。