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年薪155萬被「40歲28K女友」嫌養不起！他嘆：我該放手嗎

女友的父母要求男子，必須將他婚前買的房子過戶給女友共同持有，否則不能結婚。（示意圖／翻攝自unsplash）

▲女友父母還要求男子，要將他婚前買的房子過戶給女友共同持有，否則不能結婚。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

「我該放手這段感情嗎？」一名45歲男子訴苦道，他年薪155萬，已經買了房子，但仍在繳房貸，最近他想向40歲、月薪2.8萬的女友求婚，卻遭對方以「養不起她」、「嫁給他會過苦日子」、「薪水還得繳房貸」等理由拒絕，讓他感到相當傻眼。

這名男子在臉書粉專「靠北老婆」匿名投稿表示，他今年45歲，在台中半導體工作，年薪達155萬，無父母也沒有兄弟姐妹，自己已經買了房子，去年銀行鑑價市值有1200萬，目前月繳房貸4萬，只要再9年8個月就能將房貸繳清，還有輛18年的「牛頭牌代步車」。

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原PO說到，交往2年、現年40歲的女友是自由工作者，因不喜歡受到束縛，常常換工作，月薪平均2.8萬左右，而當他向對方告知「要結婚」時，卻遭到女友拒絕，認為他「養不起她」、「嫁給他會過苦日子」、「他的薪水還要繳房貸，她無法忍受」、「車太老，娶她要有進口新車」等等。

原PO透露，不僅如此，女友還直言，她的父母覺得她還年輕，如果他不能滿足女友後半生不要有任何經濟壓力，不希望跟著他受苦，加上他沒有父母、兄弟姐妹，沒經濟靠山，讓女友很沒安全感。

原PO無奈道，女友的父母要求他，必須將他婚前買的房子過戶給女友共同持有，否則不能結婚，「我該放手這段感情嗎？放棄婚姻嗎？」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「兄弟，你這不是放棄，是逃命啊」、「女方年紀也不小了，感覺很難伺候，你的條件不錯、優於女方，建議換一個比較懂事的，不然的話，婚後你就倒大楣了」、「只能同甘不能共苦的，趕緊轉讓」、「當然放棄啊！嫌你養不活她，怎麼不想想她自己養的活自己嗎」、「40歲薪水2.8萬，我可能會思考這樣的伴侶是否適合」、「放！不用考慮，讓她去找養得起的人，找個腳踏實地，真心跟你過日子的人」、「你值得更好的！幸好婚前沒有共識，彼此祝福吧」。

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