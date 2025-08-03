車停路中遭重罰2.4萬！駕駛喊冤「怕被誤認肇逃」提告遭駁回

▲高雄高等行政法院。（圖／取自維基百科）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市柯姓男子2024年9月24日上午駕駛小客車行經高雄鳥松區長庚醫院宿舍前時，在車道上暫停未移，遭警方認定違反「非遇突發狀況，在車道中暫停」交通規定，當場舉發並開罰2萬4千元、記點3點，並須參加交通講習。柯男不服裁罰提起行政訴訟，主張自己是因他車逼近及對方要求不得離開，才未將車輛駛離路面。法院審理後認定其說法不符突發狀況定義，判決駁回原告之訴。

柯男辯稱，當時正欲由內車道切入外車道，卻遭檢舉人駕駛的A車逼近，並以言語辱罵要求他下車、不得離開。原以為雙方可能碰撞，遂停車查看是否肇事，加上對方表示已報警，讓他擔心若駛離會被誤認為肇逃，因此選擇留在原地，等待警方到場。

但警方到場後認定柯男並無遇到可視的突發狀況，卻將車輛暫停於車道中，造成後方嚴重回堵，甚至連警車也得從逆向車道通行處理，當場依道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款開單告發。

法院審酌後認為，根據交通安全規則規定，所謂突發狀況，須具備「立即發生之危險性與緊迫性」，如前方車禍、天候惡劣、掉落物等緊急事件，才屬例外免罰。經查現場未見上述情形，且行車紀錄器畫面顯示兩車並未發生碰撞，原告在下車查看後即已能確認無事故，應立即將車移至不妨礙交通之處。

另法院也指出，即便對方強行要求不得離開，柯男亦可依法拍照、標記車輛位置後再行移車，依《道路交通事故處理辦法》第3條規定，完全有空間合法處理，而非停在車道中央等待，影響交通秩序。駁回原告撤銷之訴。