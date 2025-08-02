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被狂按喇叭嚇到急停！竟被開罰2.4萬還吊牌　法官還清白不用罰了

▲高雄高等行政院。（圖／取自維基百科）

▲高雄高等行政院。（圖／取自維基百科）

記者陳崑福／屏東報導

翁姓男子駕駛自小客車行經屏東縣枋寮鄉台1線427公里時，在車道中暫停，遭警方認定違規，重罰2萬4千元、記點3點，並吊扣車牌6個月。翁男不服提起行政訴訟，法官勘驗行車紀錄器後認為，翁男並非恣意停車，而是因後車逼近長鳴喇叭，誤以為發生事故才急停查看，判決撤銷裁罰與吊牌處分。

翁男主張，案發時前方紅燈，車流緩慢，他正減速滑行時，後車突然不斷鳴喇叭並快速逼近，他擔心發生事故，遂立即煞車停車並開啟警示燈下車查看。下車後，後車卻倒車繞道離去。當下他不確定是否發生擦撞，因此選擇不移車等待確認。警方卻以違規停車論處，裁罰過重。

法院指出，道交條例第43條第1項第4款本為處罰「危險駕駛行為」的一種，需符合「非遇突發狀況」、「任意」、「驟然」、「在行駛途中」等條件，且必須造成與蛇行、飆車等危險駕駛類似的高度風險，始構成違法。而從本案畫面可見，事發時前方仍為紅燈，有多輛車停等，翁男車輛減速正常，並無蛇行或異常駕駛情形。

法院進一步指出，翁男停車原因乃因後車異常行徑造成其誤判為事故情況，在恐被指控肇逃下選擇暫停查看，並有同車人證印證。此行為出於對行車安全的合理反應，非屬任意或惡意停車，不應構成違規。

法官也援引高等行政法院多次判例，強調「非遇突發狀況，在車道中暫停」的處罰，必須審慎判定駕駛人是否具主觀惡意及客觀危險性，否則將濫用罰則。認定警方開罰與吊扣車牌屬認定不當，裁罰違反比例原則，判決撤銷原處分，翁男訴訟獲勝。

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