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高雄山區持續炸豪雨！邊坡掏空頻見落石　3093人緊急撤離

▲台20線土石流淹沒道路。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲台20線土石流淹沒道路。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

受西南氣流影響，高雄今（2）日持續降下間歇性強降雨，山區雨勢尤其明顯。高雄市副市長林欽榮下午主持「0728豪雨」第4次工作會議，透過視訊持續與山區9區區長連線，掌握最新災情，累計有3093人進行預防性撤離。

農業部農村發展及水土保持署今日下午3點30分發布土石流及大規模崩塌警戒，目前那瑪夏、桃源、茂林、旗山、六龜、甲仙、內門、美濃、杉林等9區共發布110條土石流紅黃警戒，另有9處大規模崩塌潛勢區警戒。市府隨即通報各區公所執行預防性撤離，全市累計撤離人數達3093人。

林欽榮表示，在紅黃警戒尚未解除前，已撤離並安置的民眾不得提前返家；若解除時間落在深夜，也應延後開放，待天亮後確認環境安全再行移動，避免夜間返家引發二次風險。

▲副市長林欽榮下午主持豪雨工作會議。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲副市長林欽榮下午主持豪雨工作會議。（圖／記者許宥孺翻攝）

林欽榮於會議中指示，山區部分地區道路與基礎設施已出現積水、落石與邊坡掏空現象，交通局與警察局須視現場狀況進行彈性封閉與交通引導。豪雨造成的路面坑洞，工務局應於天候允許情況下立即修補，並配合交通部公路局與地方區公所加速搶通，降低通行風險。在民生設施方面，那瑪夏區瑪雅舊平台仍未恢復供電，轉請台電加速搶修，儘快恢復電力，降低對當地居民生活的不便。

根據氣象預報，今晚起至明日白天受西南氣流影響，高雄市平地與山區將再度出現明顯降雨。由於山區地質鬆動，風險仍然存在，市府提醒避免前往山區從事登山、露營等活動，並儘量減少外出，留在安全處所。也呼籲民眾密切關注即時防災訊息，配合交通管制與撤離指引。

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