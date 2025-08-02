快訊／平地山區雨勢都發威！高雄8/3「全市」停班課

▲台20線土石流淹沒道路。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

受西南氣流影響，雨彈開炸全台。高雄市政府傍晚宣布，明日山區雨量預測已達停班課標準，其他地區雨量預測趨近停班課標準，恐有致災之餘，因此明（3）日全市停止上班、停止上課。

高雄市政府稍早宣布，依據中央氣象署資訊，此波西南風強度將提升至西南氣流等級，預判今晚入夜至明天整日高雄市平地及山區雨勢恐再增強，明(3)日除山區雨量預測已達停班停課標準外，其它地區雨量預測最高亦達340毫米，趨近停班停課標準，恐有致災之虞，為維護市民安全及進行搶修、復原工作，故高雄市明(3)日全市停止上班、停止上課。

▲高雄8/3全市停班停課。（圖／高雄市政府提供）



高雄市長陳其邁今日前往杉林區大愛園區活動中心、甲仙區油礦四號橋、甲仙收容所、茂林收容所、茂林高132線+3k點位道路邊坡滑落視察，並攜帶麵包、點心等物資慰問災民。

由於豪雨不停歇，桃源、那瑪夏、茂林等山區民生物資一時難以進入，農業局今日與地方農會、合作社調度生鮮蔬果與肉類物資，上午完成集貨，車隊也在第一時間啟程，穿越山巒風雨，提供山區民眾充足的民生飲食需求。

「雨還沒下完！」陳其邁呼籲，氣象署持續對高雄發布豪雨特報，週末期間雨勢恐將再度增強，山區雨勢尤為明顯、強度驚人，土壤含水量已達飽和，加上今晨花蓮地震影響，山區土質更形脆弱，強降雨將導致溪水暴漲、邊坡滑落，可能引發坍方、落石或土石流等災害，非必要請勿前往。

