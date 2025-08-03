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沖繩新樂園竟排隊430分鐘！　全家人一整天只玩到一種設施

▲沖繩叢林樂園JUNGLIA。（圖／株式会社ジャパンエンターテイメント提供）

▲沖繩叢林樂園JUNGLIA。（圖／株式会社ジャパンエンターテイメント提供）

記者張靖榕／綜合報導

日本沖繩縣最新開幕的主題樂園「Junglia叢林樂園」於今年7月25日啟用，但開園不到兩周，馬上湧入大量遊客負評。許多旅客批評設施排隊時間過長、人流管控失當，門票價格與實際遊園體驗嚴重不符，讓他們大呼失望，甚至有人表示，排隊玩樂園內的ATV越野車，竟然等了430分鐘；此外，還有一家人入園一整天，卻只玩到一個設施，很明顯樂園根本無法吸收每日約5000人的人流量。

臉書粉專「玩轉沖繩 Kokoni Okinawa」指出，有遊客反映園內熱門設施ATV越野車的排隊時間最長竟高達430分鐘。若未事先購買價格更高的豪華通行證，幾乎不可能順利遊玩。另一粉專「沖繩 Oki-Family」也怒批，園區實際無法應付每日約5000人的人流量，若現場突然公告可以退票，也完全不會感到驚訝。

有遊客控訴，一家人耗上一整天，結果只玩到一項設施。以票價來看，境外成人票為8800日圓（約新台幣1774元），兒童票也需5940日圓（約新台幣1197元），但排隊等候耗時過久，導致實際能遊玩的設施極為有限，讓人認為CP值極低。

更有遊客指出，入園當天遇上暴雨，園內並無足夠避雨設施，一整天下來無法遊玩任何設施，只能無奈離場。一名長期旅居日本的台灣人妻在粉專「全職旅行的日本人妻／風信子」上怒批園方，「實際上大家能玩到幾個？」她質疑若園方表明自己只是「入場費要1000日圓的自然公園」，遊客或許還能接受；但現在卻收取幾近迪士尼樂園等級的票價，卻無視顧客體驗，「對於這個樂園，我不想再提」。

不少體驗過的人表示，千萬不要將Junglia與日本其他主題樂園相提並論，該樂團屬於叢林探險類。粉專「玩轉沖繩 Kokoni Okinawa」指出，ATV越野車遇上下雨反而更刺激、好玩；「沖繩 Oki-Family」則認為雨中飛翔體驗雖令人興奮，但若遇上雷雨仍需即時停駛。

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