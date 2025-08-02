　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

俄禁中國東風、福田多型卡車　官員痛批：根本不能上路！

▲▼東風卡車。（圖／翻攝東風）

▲東風「天龍」卡車。（圖／翻攝東風）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸東風、福田的部分卡車車型近日因違反安全要求，被俄羅斯宣布禁止進口和銷售。俄羅斯工貿部部長阿里漢諾夫更表示，相關品牌的卡車存在嚴重缺陷，根本不能允許上路。

根據《觀察者網》報導，俄羅斯技術監管和計量局宣布，禁止在俄羅斯進口和銷售中國東風、福田、解放和重汽汕德卡旗下部分卡車車型。

該禁令涉及東風DFH4180、福田BJ4189、解放CA4250和解放CA4180、汕德卡ZZHS，以及福田M4L底盤。俄羅斯技術監管和計量局表示，以上車型被發現違反保障司機和其他行駛人員安全及健康的必需強制性安全要求，如剎車系統能效、行駛汽車聲級、車管所檢驗和緊急呼救設備安裝不符合要求等。

俄聯邦技術監管和計量局指出，已向各品牌官方代表處發出通告，要求其展開召回活動以消除問題。

▼福田卡車。（圖／翻攝福田）

▲▼福田卡車。（圖／翻攝福田）

根據《俄羅斯衛星通訊社》報導，俄羅斯工貿部部長阿里漢諾夫表示，俄工貿部發現三個中國品牌的卡車存在嚴重缺陷，「根本不能允許其上路，需要對這些車輛進行更嚴格的認證和檢查，包括吊銷證書等。」

阿里漢諾夫強調，中國汽車工業正在積極進入俄羅斯市場，並在不斷擴大自己的市場份額，為了「恢復平衡」，工貿部正逐步調整回收稅，但這一措施還不夠。

俄羅斯車市分析機構Avtostat的數據顯示，今年上半年，俄羅斯售出汕德卡卡車近4000輛（佔14.2%），解放卡車略少於2000輛（7.1%），東風卡車1200輛（4.4%），福田卡車531輛（1.9%），這些品牌合計售出卡車7700輛，佔市場份額的27.6%。

事實上，在今年上半年，俄羅斯共進口3559輛新卡車，其中超過90%來自中國。其中，汕德卡所佔的份額為20.6%位居第一，一汽以17.5%的份額位居第二，三一重工以17.4%的份額位居第三。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
534 3 1823 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
林逸欣補辦200萬喜宴！　科技業帥尪首露面
洋基牛棚新援2.1局狂失9分　吞85年來最苦澀敗仗
快訊／雨彈來襲！屏東縣府宣布9地區明停班停課
暴雨灌永康「破紀錄」！明天還有強降雨一圖看降雨趨勢
完全沒朋友！她的LINE「只有3種訊息」　網爆共鳴
一聽「帳戶被凍結」急了！他2500萬全被轉光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

俄禁中國東風、福田多型卡車　官員痛批：根本不能上路！

美籍男子京都街頭「痛毆」陸國中生　一連3天大陸公民在日本遇襲

陸官方成功追贓225億　撒10年天網！亞洲百名紅通人員全面清零

香港首例屈公病　12歲男童待過廣東佛山2周

全紅嬋多次遭殃！AI合成名人聲音假帶貨　陸官媒怒批「無下限！」

港49歲男全裸陳屍床上　身旁大量情趣玩具、潤滑液

海底撈「臻選店」客單價3千元！改賣「粵式海鮮火鍋」

欺百姓？陸「亮證女」疑公安領導逼讓路　最新發展官方介入調查

質疑H20晶片設後門　中共黨媒：輝達我怎麼相信你？

影院座位佈滿小白點　廣東妹子細看「是蟲卵！」部分還在動

【突然趴地Breaking？】下秒竟從車底拎出一隻貓！

【車體清出近9成】一家5口南橫墜谷！現場再尋獲部分遺體與遺留物

【忘記打P檔】女駕駛狂奔追車！愛車竟自行左轉撞分隔島才停下

【17歲少女墜谷罹難】生父悲痛認屍 哽咽感謝目擊司機：他也有家庭

【搜到車體了！】南橫墜谷驚見殘肢 搜救隊緊急開挖中

傅作義講話眼珠轉不停　作戰勝在機巧但「大軍統帥」就出問題了｜譚兵讀武EP265精華

割喉案亡妹喊「台灣殺人沒有死刑」　白冰冰：繳稅養兇不公平吧!

魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」

家寧曝「曾抓姦Andy」！ 經紀人急喊：非當事人

【泰格與雪兒】中華電信

俄禁中國東風、福田多型卡車　官員痛批：根本不能上路！

美籍男子京都街頭「痛毆」陸國中生　一連3天大陸公民在日本遇襲

陸官方成功追贓225億　撒10年天網！亞洲百名紅通人員全面清零

香港首例屈公病　12歲男童待過廣東佛山2周

全紅嬋多次遭殃！AI合成名人聲音假帶貨　陸官媒怒批「無下限！」

港49歲男全裸陳屍床上　身旁大量情趣玩具、潤滑液

海底撈「臻選店」客單價3千元！改賣「粵式海鮮火鍋」

欺百姓？陸「亮證女」疑公安領導逼讓路　最新發展官方介入調查

質疑H20晶片設後門　中共黨媒：輝達我怎麼相信你？

影院座位佈滿小白點　廣東妹子細看「是蟲卵！」部分還在動

歐弟二婚遭爆分居婚變...老婆又神隱　不忍放話「不排除提告」

南部淹水災情不斷！疾管署揭國內消毒劑庫存量　民眾需要可免費領

林逸欣「認識兩週」曖昧期就帶老公見長輩！　認他是第一人：讓我有安全感

洋基牛棚新援2.1局狂失9分　吞85年來最苦澀敗仗：我們本來能贏

林逸欣補辦200萬喜宴！婚禮延三年「紅包收兩次」　科技業帥尪首露面

高雄海神簽下前NBA搖擺人詹姆斯　曾與溫班亞瑪當隊友

快訊／雨彈來襲！屏東縣府宣布9地區明停班停課

連日豪雨狂炸！彰師大宿舍後方驚傳土石滑落　師生超害怕

李運慶、李佳豫分手10年！同場當伴郎、伴娘　洪詩挺孕肚「全程觀禮」反應曝

高雄山區持續炸豪雨！邊坡掏空頻見落石　3093人緊急撤離

【突然趴地Breaking？】下秒竟從車底拎出一隻貓！

大陸熱門新聞

粥餅倫倒店了「才半年就GG」！本人親曝慘況

巴拉圭代議長稱「在台灣身上浪費時間」　陸 : 歡迎來中國

小孩討Labubu被拒！砸爆水晶燈…還有後續

22年前命案逆轉！警掘墓找證據如電影情節

24歲陸男落地柬埔寨「數小時內遭殺害」

南韓網紅在長白山揮國旗國歌

搭檔不再是全紅嬋！陳芋汐奪冠後感嘆

陸客靠濫訴來台旅遊？陸委會：可能性不高

影院座位佈滿小白點　廣東妹子細看「是蟲卵！」

有人頭骨！女子帶娃晨跑嚇破膽

欺百姓？陸「亮證女」疑公安領導逼讓路

質疑H20晶片設後門　中共黨媒：怎相信你？

朱孝天直播喊「希望趕快統一」

陸官媒：對等關稅給「倚美謀獨」一記響亮耳光

更多熱門

相關新聞

俄製高超音速飛彈量產　年底前部署白俄

俄製高超音速飛彈量產　年底前部署白俄

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）8月1日證實，莫斯科已啟動最新型高超音速飛彈「奧列什尼克」（Oreshnik）量產，並計劃於今年底前部署至白俄羅斯，目前俄白雙方已選定部署地點，加速進行相關準備工作。

川普部署核潛艦　美總統「冷戰期」也不敢做

川普部署核潛艦　美總統「冷戰期」也不敢做

俄核潛艇基地傳遭海嘯重創　碼頭變形

俄核潛艇基地傳遭海嘯重創　碼頭變形

部署2艘核潛艦　川普嗆俄：準備好核武了

部署2艘核潛艦　川普嗆俄：準備好核武了

川普：8/8前須結束烏俄戰爭

川普：8/8前須結束烏俄戰爭

關鍵字：

東風福田卡車俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

魏如萱小21歲男友深夜宣布分手若盈！

加薩童走12KM領食物　吻手致謝遭射殺

LINE照片過期打不開！神人曝「1招破解」超實用

冷凍31年！「全球最老嬰兒」出生了

新莊箱屍逆倫！「阿健師」詭異攤車外型曝光

00後的年輕人「這1天一定排休」　網搖頭

川普關稅　中國、瑞士是最大輸家

賴清德公告「普發1萬」10/31前完成

即／高雄連日大雨失蹤人數+1　女騎士疑被沖走

普發1萬害罷免失敗？陳柏惟：這樣想的人該下車了

救貓天使大叔：很多駕駛幫掩護！

快訊／台南暴雨成災！　今早緊急停班課

台南暴雨下不停　阿堂鹹粥也淹了

女公關曾上吳宗憲節目　生前轉行原因曝

魏如萱知情Ian、若盈要見面...內幕曝光

更多

最夯影音

更多

【突然趴地Breaking？】下秒竟從車底拎出一隻貓！

【車體清出近9成】一家5口南橫墜谷！現場再尋獲部分遺體與遺留物

【忘記打P檔】女駕駛狂奔追車！愛車竟自行左轉撞分隔島才停下

【17歲少女墜谷罹難】生父悲痛認屍 哽咽感謝目擊司機：他也有家庭

【搜到車體了！】南橫墜谷驚見殘肢 搜救隊緊急開挖中

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面