俄禁中國東風、福田多型卡車　官員痛批：根本不能上路！

▲東風「天龍」卡車。（圖／翻攝東風）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸東風、福田的部分卡車車型近日因違反安全要求，被俄羅斯宣布禁止進口和銷售。俄羅斯工貿部部長阿里漢諾夫更表示，相關品牌的卡車存在嚴重缺陷，根本不能允許上路。

根據《觀察者網》報導，俄羅斯技術監管和計量局宣布，禁止在俄羅斯進口和銷售中國東風、福田、解放和重汽汕德卡旗下部分卡車車型。

該禁令涉及東風DFH4180、福田BJ4189、解放CA4250和解放CA4180、汕德卡ZZHS，以及福田M4L底盤。俄羅斯技術監管和計量局表示，以上車型被發現違反保障司機和其他行駛人員安全及健康的必需強制性安全要求，如剎車系統能效、行駛汽車聲級、車管所檢驗和緊急呼救設備安裝不符合要求等。

俄聯邦技術監管和計量局指出，已向各品牌官方代表處發出通告，要求其展開召回活動以消除問題。

▼福田卡車。（圖／翻攝福田）



根據《俄羅斯衛星通訊社》報導，俄羅斯工貿部部長阿里漢諾夫表示，俄工貿部發現三個中國品牌的卡車存在嚴重缺陷，「根本不能允許其上路，需要對這些車輛進行更嚴格的認證和檢查，包括吊銷證書等。」

阿里漢諾夫強調，中國汽車工業正在積極進入俄羅斯市場，並在不斷擴大自己的市場份額，為了「恢復平衡」，工貿部正逐步調整回收稅，但這一措施還不夠。

俄羅斯車市分析機構Avtostat的數據顯示，今年上半年，俄羅斯售出汕德卡卡車近4000輛（佔14.2%），解放卡車略少於2000輛（7.1%），東風卡車1200輛（4.4%），福田卡車531輛（1.9%），這些品牌合計售出卡車7700輛，佔市場份額的27.6%。

事實上，在今年上半年，俄羅斯共進口3559輛新卡車，其中超過90%來自中國。其中，汕德卡所佔的份額為20.6%位居第一，一汽以17.5%的份額位居第二，三一重工以17.4%的份額位居第三。