彰化78歲阿伯失蹤3天！往山區一路走最後身影曝　警擴大搜索

▲阿伯最後身影由竹和路往山上走。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導



彰化市一名78歲的葉姓阿伯，因患有失智症，於7月31日早上7點冒著暴雨撐傘從彰化市住家獨自外出後，走入山區，至今已失蹤第3天。家人焦急萬分，除了報警協尋，也透過網路發文求助，希望民眾能幫忙留意，讓阿伯早日平安回家。

根據家屬提供的資訊，葉伯伯身高約162公分，體型偏瘦，頂著灰白色五分短髮，平時習慣講台語。失蹤當天，他身穿白色襯衫、內搭黃色衣服，下身著黑色窄褲，腳踩藍灰色拖鞋，手上還拿著一把三色雨傘和粉紫色袋子。

▲阿伯失蹤3天彰化警方搜尋中。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方調閱監視器發現，阿伯最後一次被拍到是在當天早上7點35分左右，他先經過牛埔里活動中心，隨後出現在彰德路的7-11超商附近，並往大竹方向行走。之後，他的身影消失在竹和路200巷往山區的路段，從此失去蹤跡。

警方組成搜救小組，出動搜救犬及空拍機搜尋未果，今天將有搜救隊加入行列，阿伯的家人相當擔憂，他年事已高，又有失智症狀，家人非常擔心他的安危。警方也持續調閱周邊監視器，但至今仍無進一步消息。

▲阿伯失蹤3天，彰化警方搜尋中。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化警分局提醒民眾，若曾在7月31日早上7點後，於彰化市大竹、牛埔里一帶，或竹和路附近見過符合特徵的長者，請立即撥打110或聯繫泰和派出所，透過社會大眾的力量，盡快找回這位走失的長輩，讓他平安返家。