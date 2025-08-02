暴雨狂炸！彰化防汛道路20坑洞變地雷　車子輾過頻爆胎民眾譙翻

▲伸港防汛道路被豪大雨炸出20個大小坑洞。（圖／賴清美提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

連日豪雨重創彰化縣道路！伸港鄉濱海防汛道路（工一路至工五路段）被大雨沖出近20個大小坑洞，最大的坑洞直徑更達30公分，由於積水掩蓋深度，用路人根本難以察覺，近日已有多輛汽、機車因輾過坑洞導致爆胎、打滑，民眾怒批：「根本是陷阱路段！」縣議員賴清美今（2日）緊急會勘，要求相關單位立即改善。

「開過去『砰』一聲，輪胎就破了！」賴清美砲轟，這段防汛道路因連日大雨沖刷，路面出現大量坑洞，但因雨水積蓄，駕駛完全無法判斷深淺，已有不少人中招，沿線坑洞最大的寬達30公分，且分布密集，痛批施工品質不佳，呼籲相關單位應先設置警示三角錐，並儘速修復。

無獨有偶，北斗鎮台一線北上車道（果菜市場段）也因7月8日豪雨後出現深約80公分、寬50公分的「天坑」，雖鎮公所擺放三角錐警示，但周邊路面已出現大規模裂痕。攤商向縣議員李俊諭陳情後，工務段雖加裝警示燈，但附近民眾憂心忡忡「難道要等出意外才處理？」

▲北斗鎮中山路出現大坑洞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

初步研判，台一線因自來水管線施工導致路基掏空，加上連日大雨加劇損壞。李俊諭已要求施工單位加強警示，並呼籲用路人行經兩處危險路段時務必減速，或改道行駛。至於防汛道路坑洞，預計將於雨勢稍緩後全面修補。

▲北斗鎮中山路出現大坑洞。（圖／記者唐詠絮翻攝）