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日曜天地NG名牌包搶購登場！MK皮夾699　新光三越烏日辦特販會

▲日曜天地NG包搶購會登場。（圖／記者游瓊華攝）

▲日曜天地NG包搶購會登場，網羅超過70大國際品牌，最低下殺1折起。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

每年眾所期待的台中市日曜天地Outlet舉辦的NG名牌包出清活動即日起登場，打出比出國免稅價還狂宣傳，祭出最甜價1折起優惠，更有MICHAEL KORS皮夾禮盒，因皮面微瑕現場直接下殺至原價0.4折，只要699元即可帶回家。另外，因氣爆停業的台中新光三越首度移師台中國際展覽館舉辦特販會，不僅拼生計，也幫助櫃哥、櫃姐度過難關。

▲日曜天地NG包搶購會登場。（圖／記者游瓊華攝）

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▲日曜天地表示，所謂NG包並非使用上有問題，而是外觀上些微小瑕疵，如底部小污漬、摺痕、縫線不齊等，但功能完整、品質仍優。（圖／記者游瓊華攝）

每年日曜天地NG包搶購會都吸引不少小資女搶貨，今年館方網羅超過70大國際品牌，包含BURBERRY、GUCCI、COACH、LV、BOTTEGA VENETA、Balenciaga、YSL、Chloé、MICHAEL KORS、Longchamp、NINE WEST、Samsonite、eminent萬國通路、American Tourister美國旅行者等，精選包款、皮夾與行李箱商品總數破萬件，即日起到8月25日限時搶購，但商品都略有瑕疵，因此價格才會跳水價，消費者下手前要留意。

▲台中新光三越移師烏日舉辦特販會。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中新光三越何時復業仍是未知數，館方為顧專櫃人員生計，首度移師烏日舉辦特販會。（圖／記者游瓊華翻攝）

新光三越台中店從停業至今已經超過5個月，目前仍在全力加速整修進行中階段。停業後，總計超過4000名專櫃人員受到影響。新光三越表示，為了持續能照顧品牌與專櫃人員的生計，首度進駐烏日台中國際展覽館展開第二賣場，即日起到25日進行第8場聯合品牌特販會，並於即日起至8月14日同步展開「線上卡利HIGH」同享超高點數回饋活動。

此次新光三越聯合品牌特販會共有55家品牌力挺，涵蓋化妝品、時髦女裝、家庭用品、運動用品、超市食品及泰國美食展等多元品類。此外還有居家生活特賣2.1折起、時髦女性服飾2折起、潮流運動服飾5折起等超值優惠。

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