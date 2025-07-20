想當重機女神！高雄13歲少女手機被沒收翹家　警尋獲勸回

▲警方在西子灣地區，找到因手機被沒收和父親吵架又翹家的13歲少女小玉。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市一名13歲少女小玉（化名）因沉迷手機與父親發生爭執，在手機被沒收後，竟負氣逃家且中輟。高雄市政府警察局少年警察隊接獲通報後積極協尋，透過分析少女的興趣及交友狀況，最終在西子灣的重機騎士聚集地尋獲小玉，並協助她平安返家。

據了解，小玉父親因女兒過度沉迷手機，經常與其發生不愉快。暑假前一週，小玉疑因貪玩加上手機被沒收，一氣之下便不再去上學。少年警察隊獲報後，立即展開協尋工作，深入訪查小玉的家庭狀況與交友情形。

警方發現，13歲的小玉不愛讀書，卻熱衷交友，嚮往熱鬧的場所，尤其對重型機車情有獨鍾。鑑於此一特性，少年隊員警連日分析臉書各大重機社團，並訪查小玉的同學及社群互動友人，得知小玉經常前往西子灣附近觀看車友騎乘重機、拍攝英姿，並欣賞各式各樣的檔車及重機車。原來，小玉因身材高挑，受到網路上女生騎重機環島影片的啟發，深深被那「又辣！又帥！又酷！」的畫面吸引，夢想自己也能成為騎乘重機的「女神」。

警方掌握線索後，前往西子灣重機騎士聚集地查訪。果然，在當地發現小玉與友人聚會的身影。當時小玉情緒穩定，經警方溫情勸導後，願意隨警方返回警局，並通知家屬前來接回。小玉的家長對警方表達萬分感謝，並表示將調整親子相處方式，傾聽孩子聲音，陪伴孩子度過青春期的情緒起伏與探索階段。

高雄市政府警察局少年警察隊隊長陳仁正對小玉的重機夢想表示肯定，但也提醒她目前仍應以學業為重，才能逐步實現自己的夢想。陳隊長進一步呼籲，暑假期間家長應多與子女溝通，適度引導其興趣與社交行為，避免因衝突導致離家等意外情形發生。