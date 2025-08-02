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台南車輛誤入四維地下道慘滅頂！女乘客還原「驚悚逃生」過程

記者柯振中／綜合報導

受到西南氣流影響，全台多地下起暴雨，台南市東區的四維地下道，2日傳出2車誤入、險些滅頂的情況。對此，一名女子發布了棄車逃生的第一視角，並且還原現場情況，心有餘悸地直呼「差點死在地下道的車上」。

▲▼女網友還原車輛滅頂時的逃生過程。（圖／Threads網友「霏霏ㄦ」授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲女網友還原車輛滅頂時的逃生過程。（圖／Threads網友「霏霏ㄦ」授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

網友「霏霏ㄦ」在Threads上還原當時的情況，當車子剛下地下道時，他們還因為「衝下水」而覺得相當有趣，直到車子裡面進水，才慢慢感覺到情況不對勁。司機原先還打算先通報消防隊，不過她眼見狀況不對勁，嚇得趕緊請司機先開窗戶，他們也趕緊開門逃生。所幸逃生及時，雖然開門時受到阻力，不過「阻力還不大」，最終成功下車。

▲▼女網友還原車輛滅頂時的逃生過程。（圖／Threads網友「霏霏ㄦ」授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲▼女網友還原車輛滅頂時的逃生過程。（圖／Threads網友「霏霏ㄦ」授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲▼女網友還原車輛滅頂時的逃生過程。（圖／Threads網友「霏霏ㄦ」授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

「霏霏ㄦ」表示，自己與丈夫的身高為172公分、173公分，下車以後被迫踮著腳尖走路，「水位依然在我們的脖子。」所幸最後有驚無險、逃生成功。

▼女網友還原車輛滅頂時的逃生過程。（圖／Threads網友「霏霏ㄦ」授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲▼女網友還原車輛滅頂時的逃生過程。（圖／Threads網友「霏霏ㄦ」授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

「霏霏ㄦ」提到，他們回頭查看司機的位置時，發現對方正站在車頂，最後也是下車涉水，才成功脫離。回想到事發的當下，「霏霏ㄦ」心有餘悸地直呼「差點死在地下道的車上」，過去曾預設過這種情況，沒想到會真的碰上，當時學了自救法，如今真的派上用場。

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