外媒稱美把台當檸檬擠　陸官媒：對等關稅給「倚美謀獨」響亮耳光

▲美國總統川普的關稅政策，將影響8月以後美國與全球的經濟。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美國新一輪「對等關稅」清單正式公布，台灣未獲豁免，被列入20%關稅稅率名單，並被歸類為「貿易關係未達互惠標準」的對象之一。大陸官媒《環球時報》今（2）日也發表社評指出，賴清德當局動出賣台灣核心優勢產業，換來的卻是美國對台課徵高關稅，這是對民進黨「倚美謀獨」路線的最大諷刺，引用外媒報導在美台關稅談判中，美方代表「把台灣當檸檬一樣擠」。

《環時》以〈「對等關稅」給了「倚美謀獨」一記響亮耳光〉為題撰文指出，20%的稅率徹底擊碎賴清德政府所謂「比照日韓待遇」的論調，更讓其長期奉行的對美「滑跪」姿態淪為諷刺。社評直言，民進黨對美示好多年，結果卻被列為重稅對象，反映出台美之間從未存在真正的「對等關係」。

社評引述《南華早報》報導指出，若欲在美方8月7日新關稅生效前爭取較優惠待遇，台灣「必須作出全面讓步」。台灣島內媒體則質疑，為了換取美方20%的更優惠關稅，賴清德政府又將「割什麼肉」？「還給得起嗎？」

社評表示，面對美國濫施關稅、單方面挑動全球貿易戰，堅決實施必要的反制措施，不僅是為了維護自身正當權益，也是為了捍衛國際貿易規則和國際公平正義。在第一波「對等關稅」的衝擊下，不僅中國大陸以堅定的態度、有力的措施，獲得國際社會的普遍肯定和支持，大多數美國的主要貿易夥伴如歐盟、日本等，都為維護自身利益不同程度地與之抗爭。

社評稱，相比之下，宣揚「美台是朋友」的賴清德當局，「滑跪」之迅速、徹底令人瞠目，不僅沒有對台灣利益的任何維護，反而宣稱「台灣多年來一直希望加強與美國的經貿合作」，美方的「對等關稅」則是實現這一願望的「機會」，還拋出「吃苦當作吃補」的謬論。

▲台灣團隊依舊努力向美國爭取談判，希望更優惠關稅。（圖／路透）

社評指出，「然而主動出賣台灣核心優勢產業，換來的卻是美國對台課徵高關稅，這是對民進黨『倚美謀獨』路線的最大諷刺。」

社評進一步引述多家外媒報導。今年4月《華爾街日報》報導稱，據咨詢公司Evercore的計算，台灣對大多數進口商品僅徵收2%的關稅。事實再次證明，美國根本沒有、也不會把台灣當作「平等夥伴，而只會把台灣當作可隨時交易、盤剝的棋子。美國《政治新聞網》也披露，在美台關稅談判中，美方代表「把台灣當檸檬一樣擠」，其作威作福之態可想而知。

社評強調，明眼人都看得出，即便經過「談判」之後美國對台關稅有所下調，那必然也是民進黨當局捧出了「更肥的肉」，來補上華盛頓因關稅下調而產生的「損失」，這只會是一個台灣單方面進一步向美國讓利的過程。

最後，社評指出，台灣經濟要發展，民眾要過上更好的生活，本來是有更大機遇的。例如，兩岸經濟在資金、市場、技術、人才等方面各具優勢，兩岸產業鏈供應鏈緊密聯結，推進產業合作有利於兩岸企業發展。然而，賴清德當局一味隨美起舞「脫鈎斷鏈」。關稅風暴撕碎了賴清德當局所有粉飾的幻想，更敲響了台灣社會自我覺醒的警鐘。