立院久見朝野理性協商破功　張啓楷1句「你們拖那麼久」點燃戰火

▲傅崐萁31日召集朝野協商有關丹娜絲颱風災後重建特別條例相關公決案。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者蘇晏男／台北報導

立法院今（31日）朝野協商達成共識，建請行政院參酌各黨團代表意見，於下周提出丹娜絲颱風災後重建特別條例，送立法院審議。今會議約1小時半，朝野氣氛和睦、理性討論，但在協商尾聲，因為民眾黨團副總召張啓楷表示，災民等不了那麼久，「最重要你們已經拖延那麼久」，引發民進黨團幹事長吳思瑤回擊，沒有在拖；接著雙方爭論一番，直到吳思瑤又說，噴口水很容易，現在綠委蔡易餘等在現場，你在哪裡？連藍營也加入戰局。

國民黨團總召傅崐萁31日上午召集朝野協商，針對「丹娜絲颱風災後重建特別條例」，有關「從優、從寬、從速」及農業設施補助部份等2公決案進行討論。經近1小時半的討論，傅崐萁宣布協商共識，建請行政院參酌各黨團代表之意見，於下周提出丹納絲颱風災後重建特別條例，送立法院審議。

在會議尾聲，行政院副秘書長李國興表示，努力朝8月中提出特別條例目標，也會研議災民救助措施跟項目，可以處理的就會放在條例裡，「其實有一些我們已經在做了」。

傅崐萁表示，鄉親水深火熱，國會該做的應盡快完成，畢竟政院延宕一天送到立院，審議期程就慢一天，他當然希望政院傾聽基層聲音、能有更周詳內容，這也是國會必須做的事情，雙方集思廣益，若政院能盡速送來，相信113席立委也會把基層聲音送進來 ，會盡快通過條例，畢竟這已經比莫拉克風災的期程延慢太多。傅說，要苦民所苦，每延宕一天，災民心理在淌血，所以希望執政黨能共同支持，是不是建請政院能下周提版本到立法院。

傅崐萁語畢後，吳思瑤說，該講的話還是要講，救災真的是非常急，就是要做好工作、給災民及時救助，目標一致，但不要把第一線還在救災的人，好像這幾天都在睡、沒有做事，這不公允。吳也說，行政院第一時間提出丹娜絲救災方案，有幾十項，包括家園援助金方案、上工津貼補助金、店家攤家慰助金等，大家可以去讀一讀，不要把行政院團隊說得大家好像沒有在進行。

吳思瑤表示，時間點上，就程序論程序，今天朝野協商對這兩個決議案一致同意，沒有不同意，未來立法院會要盡快處理，這是共同一致立場，時間不是今天可以訂下，「因為你的議案就是這樣」，8月中就是要更周延、收攏大家意見，希望越快越好，「相信他們（出席的政院官員）都聽到了」 ，今天朝野協商能夠做的，真的就是這兩案都OK、加速做，至於時間上，大家可以拋出來，他們（政院）自己怎麼面對民意、災民，怎麼又快又好，行政部門會做出最好決定，因此程序上不太能代表誰，明天送或後天送；另外，各委員會排案，進行什麼專案、專題都可以同步進行，國會角色就是監督給必要支持，做不好給更大壓力，「我們立場都一樣」。

但張啓楷說，時間不能拖，災民等不了那麼久，救災如救火，最重要你們已經拖延那麼久，所以他建議時間壓在8月7日。吳思瑤回應，沒有在拖，蔡易餘就在現場。張啓楷回擊，你們有沒有在拖、有沒有掩蓋救災，全民都看得清楚，你們的心都在大罷免，你們之前什麼救災？如果災後第五天，總統賴清德去的時候回應災民3大訴求，今天不會要拖到現在，現在在當化妝師，掩蓋真相。

吳思瑤聽完後向傅崐萁喊話，「我們在講風災的事情」，有人要講政治議題，適可而止，現在蔡易餘、民進黨立委郭國文、林俊憲還在現場，民進黨的委員都還在現場，大家都還在努力，不要講政治，「我們解決問題好嗎」。張啓楷又說，你們第5天就回應災民，時間不會拖這麼晚。

接著，傅崐萁喊休息，但張啓楷與吳思瑤跟民進黨團書記長陳培瑜繼續對罵。吳思瑤說，噴口水很容易，「我們要捲起袖子來做事好嗎」，現在蔡易餘在現場，你在哪裡？郭國文在現場，你在哪裡？「我們現在是協商，看結論」。

國民黨團首席副書記長羅智強說，這要抗議，今天有委員在這邊協調怎麼樣特別條例重建，這也是非常重要事情，好像在災區重要，這邊不重要。雖藍白與綠又持續爭論一陣子，但朝野最終仍簽成協議。