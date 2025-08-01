教育部今收到周台英解聘案　下周查核台大、北市大14個IRB案

▲台師大解聘周台英教練決議函文，今天下午已經送到教育部。（圖／記者黃克翔攝）

記者許敏溶／台北報導

台師大爆發女足隊「抽血換學分」醜聞，上周接連召開系院校教評會，決議解聘周台英，並議決4年內不得聘任為教師。教育部今（1日）表示，今天下午已經收到台師大函報教師解聘案，後續將根據「教師法」及「教育部教師解聘不續聘停聘資遣專案審議小組設置要點」等規定，儘速審議辦理。教育部下周將前往台大、台師大、北市大三校，優先清查14個涉及IRB案子。

台師大女足隊爆發抽血及霸凌案，引發舉國關注。台師大上周接連舉辦系院校級教評會，認定周台英言行逾越球隊正常管教範圍，利用教練與球員之間權勢不對等，也未善盡告知義務要求學生配合抽血，違反《教師法》第15條規定，決議解聘周台英，並議決4年內不得聘任為教師。

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不過，台師大上周五校教評會已經做出決議，但教育部次長朱俊彰本周二（29日）召開第二次跨部會專案小組會議的會後記者會上，表示尚未收到台師大函文，但朱俊彰指出，專案小組全面清查周台英教練與陳忠慶老師的任教以來所涉及血液運用的研究案，經過各部會抽查共發現29案，上周五已先函送給各學校研究倫理審查委員會（IRB）進行查核，小組會根據查核結果，請各校在8月8日前回覆給教育部，再跟各部進一步查核。

面對媒體關注，教育部稍早回應，已經在今天下午收到台師大函報教師解聘案，教育部後續將根據「教師法」及「教育部教師解聘不續聘停聘資遣專案審議小組設置要點」等規定，儘速審議辦理。

至於台師大陳忠慶教授違反學倫部分，教育部表示，也已經要求台師大兩周內回覆，目前台師大正進行三級三審教評會，這案件情節重大，教育部已建請學校從嚴檢視、從嚴決議。