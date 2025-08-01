黃呂錦茹千萬交保！賴苡任「結果來得稍微晚」：盼主委保重身體

▲賴苡任針對黃呂錦茹1000萬元交保一事受訪。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、莊智勝／台北報導

台北地院審理國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹所涉罷免「幽靈連署」案，今（1日）上午提訊在押的黃呂、初文卿與姚富文3人，首度進行審前準備程序，這也是24位藍委通過罷免考驗後，黃呂第1次出庭露面，今下午將傳喚同案被告賴苡任、陳奎勳。針對黃呂錦茹諭知1000萬元交保一事，賴苡任受訪表示，「這個結果似乎來得稍微有點晚」，並稱希望黃呂錦茹保重身體。

檢方起訴指出，國民黨今年（2025年）發動罷免民進黨台北市立委吳思瑤、吳沛憶，黃呂錦茹涉指示北市黨部總幹事姚富文、書記長初文卿，直接取用轄區黨員名單製作提案人名冊，並偽造當事人簽名，包括用已過世黨員進行「幽靈連署」，涉犯偽造文書、《個人資料保護法》等罪嫌。

其中姚富文、初文卿於今年4月17日被約談到案聲押禁見，隔天（18日）起收押至今，黃呂錦茹被請回，隨即於同月25日被高院撤銷發回更裁，改裁定羈押禁見至今。黃呂錦茹先前開庭時均否認犯罪，並數度落淚痛哭，稱自己在人生最後階段變成罪犯、遭無情追殺，但今開庭時逆轉，改口認罪，並諭知1000萬交保，姚、初則諭知200萬交保，3人均附加限制住居，限制出境、出海，其中黃呂錦茹還需佩戴電子腳環監控。

對於這一結果，賴苡任表示，相信很多支持者會覺得，這樣的結果似乎來得稍微有點晚，但是只要能夠出來，希望主委出來的時候身體健康。此外，賴也質疑，針對傳喚證人部分，與公訴檢察官有所爭執，賴希望可以傳喚檢方所指控他有指導的那位「不詳志工」，另外可以傳喚被緩起訴的15位志工，「證明我沒有指導過他們」，但檢察官卻回應，傳喚這些證人事荒謬的，「我要提醒，對於被告不利，檢察官須提出積極證據，這就是為什麼我希望可以傳喚不詳志工、及緩起訴的15人。」