暴雨狂炸美東！航班大亂鐵路停擺　紐約、紐澤西宣布緊急狀態

▲ 美國東岸暴雨引發淹水災情。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國東岸遭遇強烈暴雨襲擊，造成大範圍交通癱瘓，上千架次航班取消，鐵路服務一度中斷，可能影響逾3700萬民眾，紐約州長與代理紐澤西州長7月31日宣布面臨山洪暴發威脅的地區進入緊急狀態。

《路透》報導，美國國家氣象局針對東北部主要城市發布暴洪警戒，範圍涵蓋華府-巴爾的摩地區，向北延伸至費城、德拉瓦州威明頓，以及紐澤西州紐瓦克與紐約都會區。強烈雷雨警報同時籠罩95號州際公路沿線地帶，不過天氣預報指出，暴洪威脅已在31日夜間逐步緩解。

航空運輸受影響最為嚴重，根據航班追蹤平台FlightAware，東北地區包括華盛頓杜勒斯機場、巴爾的摩華盛頓機場、雷根華盛頓國家機場、費城機場、紐瓦克自由機場、拉瓜迪亞機場、約翰甘迺迪機場及波士頓洛根機場，合計至少1170個航班被取消，另有數百個班次延誤。

鐵路運輸也受災情衝擊，美國國鐵（Amtrak）因軌道積水被迫暫停費城至威明頓間的服務。該公司透過社群平台X表示，雖然2小時後隨著水位下降恢復運行，但後續仍可能發生延誤情形。

紐約州長霍楚（Kathy Hochul）發布緊急狀態聲明指出，紐約市、長島及哈德遜河谷地區累積雨量預計將達127毫米，瞬間降雨強度可能達到每小時逾51毫米，呼籲居民保持高度警覺，隨時掌握最新資訊，面對可能引發暴洪的極端降雨須謹慎應對。

暫代紐澤西州長的副州長韋伊（Tahesha Way）同樣發布緊急狀態，預估該州整體降雨量達25至76毫米，局部地區可能達到127至178毫米。韋伊在聲明中強調，「非緊急必要情況下，民眾應避免外出並留在室內。」

氣象預報中心發布的降雨風險評估地圖顯示，大西洋中部及東北部廣大區域有40%以上極端降雨機率，該區域居住人口多達3700萬人。氣象局分析指出，此次暴雨威脅源於一道冷鋒帶來的不穩定氣團，結合異常豐沛的大氣水汽含量所致。