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BMW掛假牌上國道！拒檢催油門狂逃　暴衝飛越馬路衝進水塘畫面曝

▲國道第四公路警察大隊追查逃逸BMW車輛，最後發現車輛棄置在台南178縣道水塘中，車上空無一人。（記者林東良翻攝，下同）

▲國道第四公路警察大隊追查逃逸BMW車輛，最後發現車輛棄置在台南178縣道水塘中，車上空無一人。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國道再度上演警匪追逐！7月31日下午，一輛黑色BMW自小客車因懸掛註銷車牌且車身顏色與登記不符，在國道1號337公里處遭警方攔查，但駕駛加速衝下安定交流道逃逸，因為車速太快飛越對向車道，衝進路邊水塘裡，駕駛立即棄車逃逸，國道警方正在調閱監視器追查肇事駕駛。

國道第四公路警察大隊表示，7月31日下午3時20分許，巡邏員警行經國道1號337公里時，發現一輛黑色BMW車輛，所掛車牌已註銷，且車身顏色與車籍登記不符，立即示意該車停靠路肩受檢，不料該車不僅未停車，反而加速逃逸。

▲國道第四公路警察大隊追查逃逸BMW車輛，最後發現車輛棄置在台南178縣道水塘中，車上空無一人。（記者林東良翻攝，下同）

員警隨即展開追緝，過程中見該車行駛至安定交流道準備駛離國道，警方基於交通與民眾安全考量，選擇減速拉開距離，警車因保持安全距離誤朝左方安定路段迴轉，事後於安定交流道周邊巡查時，赫見該輛BMW已衝入178縣道旁水塘，車內空無一人，肇事駕駛已逃逸。

目前警方已將該車查扣，並依法舉發相關違規行為，同時調閱沿線監視器，持續追查駕駛身分與去向。警方呼籲駕駛人切勿心存僥倖，拒檢逃逸將面臨更重處罰，也提醒民眾發現可疑情況應儘速通報警方，共同維護道路安全。

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