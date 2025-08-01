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大陸 大陸焦點 特派現場

陸國安部：用共享行動電源恐遭境外間諜竊密

▲▼iphone,行動電源,行充,充電,手機充電。（圖／CFP）

▲共享行動電源。（圖／CFP）

文／香港01

大陸國家安全部30日發布安全提示文章稱，生活中亂用共享充電寶（行動電源），可能被境外間諜情報機關透過植入間諜軟件等手段，借此竊取公民個人私隱甚至國家秘密。

文章稱，在「硬體改造」方面，境外間諜情報機關或別有用心之人可能利用共享充電寶發行涉及生産製造、銷售、投放等多個環節，借機在其內部加裝微型計算機晶片等惡意硬體，竊取用戶的通訊錄、照片、影片、社交帳號甚至支付信息等數據。

在「權限陷阱」方面，境外間諜情報機關或別有用心之人可能通過技術手段，在共享充電寶使用過程中設置誘導性提示，如「是否信任此設備」或「是否允許USB調試」等。目的是誘使用戶點擊「信任」或「允許」，親手為攻擊者打開智慧終端系統的「大門」，方便其實施深層次的竊密和破壞活動，如開展竊聽竊視等。

在「軟件植入」方面，境外間諜情報機關或別有用心之人可能會在共享充電寶中預先植入間諜軟件、木馬病毒或後門程序。即便用戶充電結束斷開連接，惡意程序仍能在手機後台持續運行，將用戶的手機變成全天候的「監視器」。

此外，文章稱，境外間諜情報機關企圖非法獲取共享充電寶後台運營數據，利用人工智能技術的深度挖掘，通過分析共享充電寶後台海量的用戶位置、使用習慣、設備標識等數據，刻畫個人乃至群體的行為軌跡、活動規律，對特定敏感人群實施監控與定位，甚至用以評估群體動態，從事危安活動。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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