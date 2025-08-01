南橫5人墜谷17歲少女罹難！生父悲痛認屍　哽咽感謝目擊司機

記者陳宏瑞、許宥孺／高雄報導

南橫公路7月30日發生墜谷事件！一名李姓男子載著吳姓妻子和3名子女行經山區不慎遇到道路坍塌，連人帶車墜谷，目前已確認2人罹難、3人下落不明，在家的14歲繼子則是幸運躲劫。檢警今（1)日對罹難的潘姓少女進行相驗，吳妻的潘姓前夫到場悲痛認屍，透露兒子接獲噩耗後很傷心，很感謝警消和目擊的報案司機。

▲吳妻的潘姓前夫。（圖／記者陳宏瑞攝）

李姓男子30日晚間載著吳姓妻子及3名子女下山就醫，因車輛座位有限，14歲潘姓繼子留在山上照顧祖父，未與繼父和生母同行。不料，一家五口返家途中，行經台20線81.1公里處，遇上連日豪雨導致路基掏空，整車墜入山谷。

搜救團隊在第二天清晨，率先發現一名17歲少女，已明顯死亡，其身份為吳妻與潘姓前夫所生的大女兒，另一具遺體則不完整。噩耗傳回家裡，14歲潘姓少年情緒崩潰，一句「媽媽騙我，說下山買東西，為何還沒回來」讓親友聞之鼻酸。

▲▼搜救人員持續進行搜救 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



檢警今日於殯儀館對17歲潘姓少女進行相驗，吳妻的前夫到場，潘男首先對連日協助搜救的警消表達感謝，並表示，這幾日外界的批評，他不會當真，目前最在意的就是他的兒子，兒子都有看到新聞，目前情緒就是很傷心，也不想下山，他只能尊重他，等風雨比較穩定，就會上山接兒子。

對於當晚目擊司機的協助，潘男表示，很感謝司機，當時天雨路滑，雨又下那麼大，司機要怎麼救？也只能撥通警消的電話，或是求助當地住民，說真的，他也沒辦法下去幫忙，因為安全第一，司機大哥自己也有家庭要顧。