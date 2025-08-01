快訊／豪雨炸不停！　6縣市19區鄉今停班課

▲南投集集坍方。（圖／記者高堂堯翻攝）



記者葉國吏／綜合報導

受到西南氣流影響，中南部連日豪雨，部分縣市已經達到停班課標準，縣市政府宣布今（1日）停班課。《ETtoday東森新媒體》整理一覽：

雲林縣

雲林縣古坑鄉草嶺國民小學:今天停止上班、停止上課。

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南投縣

南投縣仁愛鄉力行國民小學:今天停止上班、停止上課。

南投縣立北梅國民中學:今天停止上班、停止上課。

南投縣立同富國民中學:今天停止上班、停止上課。

南投縣立瑞竹國民中學:今天停止上班、停止上課。

南投縣竹山鎮瑞竹國民小學:今天停止上班、停止上課。

南投縣信義鄉同富國民小學:今天停止上班、停止上課。

南投縣信義鄉桐林國民小學:今天停止上班、停止上課。

南投縣信義鄉隆華國民小學:今天停止上班、停止上課。

南投縣信義鄉愛國國民小學:今天停止上班、停止上課。

南投縣魚池鄉五城國民小學:今天停止上班、停止上課。

▲8／1停班課縣市。（圖／人事行政總處全球資訊網，點圖可放大）

嘉義縣

中埔鄉:今天停止上班、停止上課。

竹崎鄉:今天停止上班、停止上課。

梅山鄉:今天停止上班、停止上課。

番路鄉:今天停止上班、停止上課。

大埔鄉:今天停止上班、停止上課。

阿里山鄉:今天停止上班、停止上課。

高雄市

六龜區:今天停止上班、停止上課。

甲仙區:今天停止上班、停止上課。

那瑪夏區:今天停止上班、停止上課。

茂林區:今天停止上班、停止上課。

桃源區:今天停止上班、停止上課。

屏東縣

三地門鄉:今天停止上班、停止上課。

霧臺鄉:今天停止上班、停止上課。

瑪家鄉:今天停止上班、停止上課。

泰武鄉:今天停止上班、停止上課。

來義鄉:今天停止上班、停止上課。

春日鄉:今天停止上班、停止上課。

獅子鄉:今天停止上班、停止上課。

牡丹鄉:今天停止上班、停止上課。

台東縣

台東縣達仁鄉土坂國民小學:今天停止上班、停止上課。