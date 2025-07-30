台南暴雨停班課U12少棒賽照打！　保護觀眾不顧選手閉門賽惹議

▲第八屆U12世界盃少棒賽在台南舉辦，29日雖逢停班課仍照常比賽，採閉門方式進行引發爭議。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第八屆世界盃U12少棒錦標賽於台南亞太國際棒球村舉行，29日台南市因暴雨成災宣佈停班停課，卻未同步延期當天賽程，主辦單位改採「閉門比賽」方式進行，導致許多遠道而來的選手家長與球迷無法入場觀賽，挨批「保護觀眾，卻不顧選手安全」，引發社會關注與民代批評。

國民黨市議會黨團表示，29日中華隊對戰墨西哥的比賽如期進行，卻封閉觀眾席，僅讓選手上場，儘管外野風雨不歇，家長與球迷仍冒雨站在外圍觀戰，讓人質疑主辦單位防災應變不足。他們質疑：「既然市府都停班停課了，為何國際賽事不延賽？」

台南市議員李中岑、王家貞；盧崑福、蔡宗豪議員之助理、林燕祝助理也是即將參與新化等選區的議員參選人李佳蓉，共同提出質疑，手舉「保護觀眾、不保護選手？」標語，呼籲市府與主辦單位應重新檢討應變機制。他們強調，孩子的比賽舞台不該缺席家人支持，更不能冒風險進行比賽，「體育精神也該包含對安全的尊重」。

國民黨團指出，本屆少棒賽自25日展開為期十天賽程，共有中華隊、美國、日本、古巴、德國、墨西哥等12國隊伍參賽。比賽雖重要，但台南當日後壁、新營、白河等地皆傳出淹水災情，民眾生命財產受影響，主辦單位卻仍執意開打，只封觀眾席，引發大眾反感。

李佳蓉則表示，主辦方應平衡考量觀眾與選手權益，並提出更彈性人性化的應變機制。「少棒是孩子們的夢想舞台，家人加油聲是他們最大的力量，不能因閉門比賽而讓情感缺席。」