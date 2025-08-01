台灣關稅有結果？美官員曝：川普將壓線宣布

▲川普對等關稅的寬限期8月1日到期，但包含台灣在內等多個國家的關稅稅率仍未公布。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普4月暫緩實施的對等關稅將在8月1日到期，不過包含台灣在內的許多稅率仍未確定的國家，仍試圖在最後一刻達成貿易協議。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也透露，川普預計會在當地時間7月31日結束前宣布，美國已跟台灣及馬來西亞達成框架協議。

根據美國媒體CNN報導，美國商務部長盧特尼克7月30日表示，美國已經跟柬埔寨和泰國達成協議，川普預計會在7月31日宣布已與台灣和馬來西亞達成框架協議。

報導也指出，川普對於加拿大的貿易談判感到失望，他7月31日時也在社群平台指出，美國跟加拿大達成貿易協議的可能性似乎很小，雙方若無法達成協議，未被《美墨加自由貿易協定》（USMCA）涵蓋的某些加拿大商品關稅將從25%上升至35%。

墨西哥則成功跟美國達成一項新的協議，川普同意將對部分墨西哥進口商品徵收25%關稅的措施延長90天，原本「關稅通知函」預告提高至30%的新關稅，則至少延後3個月實施。川普也透露，墨西哥將立即取消所謂的「非關稅貿易壁壘」，但並未具體說明墨方將採取哪些變更措施。

儘管印度正在努力向美方爭取達成協議，但由於印度對美國進口產品的設限爭議，導致雙方達成協議的機會微乎其微。

川普近日曾表示，對於未單獨跟美國達成協議的國家，大多數的關稅稅率會在15%或20%，但他還沒有做出正式的決定。