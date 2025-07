台積電鬆口氣？美半導體關稅傳鎖定「成熟製程」　背後原因曝

▲ 美國預計2周內公布半導體國安調查結果。(示意圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國川普政府4月啟動半導體232國安調查,結果預計2周內出爐,市場普遍預期將對台灣晶片課徵高達20%關稅。不過外媒分析指出,美國關稅政策可能僅鎖定成熟製程節點,先進製程有望倖免於難。

美媒《Wccftech》報導,川普政府計劃依據1962年貿易擴張法第232條規定(Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962),對威脅國安的半導體產品實施關稅制裁,稅率可能落在20%至25%之間。但業界人士研判,美方策略性考量下,關稅重點將放在成熟製程晶片,藉此在與中國的科技競爭中取得戰略優勢。

台灣半導體產業長期仰賴對美出口,面對潛在關稅威脅已展開因應部署。台積電等龍頭企業雖需重新檢視既有合約架構,但由於台積電近期在美國投資規模達數千億美元,這項布局有望成為台灣在貿易談判中的重要籌碼。

相較日本、歐盟透過大規模投資換取15%優惠稅率,台灣規模相對較小,談判空間有限。但專家分析,若關稅僅針對成熟製程,對台灣整體半導體供應鏈的衝擊程度將較預期溫和。

儘管如此,關稅政策仍將促使台灣半導體業者加速海外布局,透過分散製造基地降低貿易風險,預料將帶動新一波產業結構調整。