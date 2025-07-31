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川普關稅將上路　美家庭年收少2400美元！咖啡、汽車全漲價

▲▼美國總統川普30日出席白宮東廳一場活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普30日出席白宮東廳一場活動。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普所主導的對等關稅政策將從8月1日正式上路，涵蓋鋼鐵、鋁、汽車、以及各國向美國出口的商品。此舉表面上意在重塑全球貿易秩序、強化「美國本土製造」，但多項數據與產業聲音指出，該政策可能引發製造成本飆升、家庭支出減少，以及日常生活物價上漲，其中以咖啡等進口食品價格上揚最為明顯，消費者與中小企業首當其衝。

　＊關稅壓力浮現　製造業成本恐增4.5%

根據美媒《PBS News》，智庫「華府公平成長中心（Washington Center for Equitable Growth）」分析，川普即將上路的關稅政策，恐讓美國本土工廠營運成本提高2%至4.5%，影響深遠。研究人員德朗斯（Chris Bangert-Drowns）指出，「這將對許多利潤微薄的製造業造成資金壓縮，最壞情況恐導致停薪、裁員甚至關廠。」

美國勞工部數據也顯示，自4月宣布新一輪關稅措施以來，製造業已流失超過1.4萬個就業機會。美國耶魯大學預測，關稅導致的通膨效應將使每戶家庭年均實質收入減少約2400美元。

▲▼0730_美國對等稅率調整一覽表。（圖／記者張方瑀製）

▲▼美國政府威脅祭出鋼鐵關稅。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國政府威脅祭出鋼鐵關稅。（圖／達志影像／美聯社）

　＊鋼鐵、機械成本飆升　美企直呼「快撐不住」

儘管川普聲稱關稅政策未引發通膨，並能重振美國製造，但來自產業界的聲音卻顯示相反趨勢。

位於美國密西根州的企業Jordan Manufacturing為亞馬遜倉庫、汽車公司、航太公司生產零件，關鍵原料之一的鋼捲價格上漲5至10%。該企業總裁強森（Justin Johnson）表示，雖未進口外國鋼材，仍因美國鋼鐵廠藉機調漲價格，使公司原料鋼卷價格上漲5%至10%。強森直言，「沒有人會在能漲價時還不漲，這是資本主義。」

另一家位於美國蒙大拿州的刀具公司創辦人史密斯（Josh Smith）透露，一台從德國進口的磨刀機將因關稅增加7.7萬美元支出，幾乎等同一名員工的年薪。他苦笑說，「我想多雇幾個人，但每筆投資都可能被關稅抵消。」

　＊咖啡價格急漲　巴西遭課重稅衝擊市場

根據美媒《NPR》，除了重工業以外，最直接受到關稅政策影響的美國民生消費物品則是咖啡。川普政府宣布，將對來自全球最大咖啡出口國——巴西課徵50%對等關稅，此舉震撼美國咖啡產業，尤其是高度依賴進口豆源的中小型烘焙商與連鎖咖啡店。

美國勞工統計局6月統計，烘焙咖啡價格年增12.7%、即溶咖啡漲幅更達16.3%，零售每磅均價為8.13美元，自年初以來每磅漲價超過1美元。

華府咖啡烘焙業者Lost Sock Roasters共同創辦人耶克薩（Jeff Yerxa）坦言，「我們的成本可能增加30%，但實在不想轉嫁到消費者頭上。」他透露，目前仍靠舊合約的豆源撐場面，但如果8月關稅正式落地，「漲價幾乎無可避免」。

▲▼巴西里約熱內盧州某一家咖啡農場，準備收穫的咖啡豆。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴西里約熱內盧州某一家咖啡農場，準備收穫的咖啡豆。（圖／達志影像／美聯社）

　＊不只巴西　全球咖啡豆來源全中箭

除了巴西以外，美國政府還針對其他咖啡主產國如越南（占全球供應量17%）、哥倫比亞（8%）、衣索比亞與印尼（各6%）等祭出對等關稅政策。

這讓本已因氣候變遷與疫情衝擊導致供應波動的全球咖啡市場雪上加霜。Verve Coffee創辦人巴爾（Colby Barr）表示，「這根本是對美國早晨課稅。關稅對生產者、企業與消費者都沒好處。」

經濟學者德波利（Monica de Bolle）也指出，咖啡消費市場短期內會靠庫存維持價格，但一旦庫存消耗完，「漲價就是必然的事實」。

　＊小業者難轉向　「放棄巴西豆」非易事

面對高關稅衝擊，咖啡業者雖可考慮轉向其他產區，但實際操作極為困難。

耶克薩表示，他與巴西合作社已建立多年夥伴關係，難以輕言割捨，「當事情因變困難就抽身，對我們來說並不道德。但若巴西豆價格居高不下，公司未來也可能被迫調整配方。」

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